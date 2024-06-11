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Bahçeli’nin taktığı yüzükteki 'Allah bana yeter' mesajı gündem oldu! Herkes aynı yorumu yapıyor

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
11.06.2024 14:55
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli değerlendirmelerde bulunurken, grup toplantısı sırasında parmağında bulunan yüzük ve taktığı rozet gündem oldu. Ankara'da gözler bugün gerçekleşecek olan Erdoğan-Özel zirvesine çevrilmişken Bahçeli'nin yüzüğünde ve rozetinde "Allah bana yeter" yazması dikkat çekti.

Bahçeli’nin taktığı yüzükteki 'Allah bana yeter' mesajı gündem oldu! Herkes aynı yorumu yapıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bugünkü TBMM grup toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. MHP lideri Bahçeli, ittifak ortağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündem yaratan ikili görüşmelerini değerlendirdi. Bahçeli "Erdoğan’ın ikili görüşmeleri çarpıtılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız doğal olarak herkesle görüşebilir, konuşabilir, herkesi dinleyebilir. Bizce hiçbir mahsuru ve sakıncası yoktur. Bizim nazarımızda mahsurlu olan taraf, asla astarı olmayan söylentilerin gemi azıya alması, saçma sapan iddiaların azgınlaşmasıdır. Gerekirse kamuoyunu şeffaf ölçülerde bilgilenmek suretiyle kaynayan dedikodu kazanının basıncını düşürmek alternatif bir yol olarak değerlendirilmeli" diyerek noktayı koydu.

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YÜZÜK VE ROZETİ GÜNDEM OLDU: "ALLAH BANA YETER"

MHP lideri Bahçeli'nin taktığı rozet ve parmağındaki yüzük ise gündem yarattı. Bahçeli'nin üzerinde 'Allah bana yeter' yazan yüzük ile Göktürkçe 'Allah bana yeter' yazılı rozet taktığı görüldü.

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GÖZLER BUGÜN ANKARA'DAKİ KRİTİK GÖRÜŞMEDE

Söz konusu rozet ve yüzük detayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel'in yapacağı görüşme öncesi sosyal medyada gündem yarattı.

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Halk Tv yayınında konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise yüzüklü mesajın ne anlama geldiğiyle ilgili sorusuna "Bu yüzüğün bir anlamı olabilir. Bir yumrukla mesaj vermek istiyor olabilirler. Ancak bunu yorumlamak bize düşmez. Çünkü bu mesajın muhatabı biz değiliz" yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
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