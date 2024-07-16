Bahçeli'nin 'Özel Harekat Başkanlığı' ziyaretinde yeni görüntü! Sadece o değilmiş... Elini öpmek için sıraya girmişler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Gölbaşı’ndaki Polis Özel Harekat Başkanlığı’nı ziyaret etti. Ziyaretinin ardından polisleri selamlayan Bahçeli, Özel Harekat Başkanlığı'ndan ayrıldı.
MHP lideri Bahçeli'nin ziyareti sırasında Özel Harekat Dairesi Başkanı Süleyman Karadeniz'in, Devlet Bahçeli'nin elini öpmesi tartışma yaratmıştı.
Söz konusu görüntülere tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan "Bu emniyet müdürü derhal emekli edilmelidir. Polis, asker el öpmeye başlarsa bu ülke daha çok 15 Temmuz’lar yaşamaya gebedir" demişti.
Tartışma yaratan ziyarete ilişkin ise bugün yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Özel Harekatçıların sırayla Devlet Bahçeli'nin elini öptüğü görüldü.