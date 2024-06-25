Bahçeli'den erken seçim için tek şart! İki bakanlık detayı... Ankara kulisleri bu iddiayla hareketlendi

Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı yapacağı ancak bunun için bir şartı olduğu iddiası Ankara kulislerinde dolaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iki önemli görüşme gerçekleştiren CHP lideri Özgür Özel de Bahçeli'nin olası bir erken seçim çağrısıyla ilgili soruya yanıtıyla dikkat çekmişti.

İddiaya göre Bahçeli iki bakanlıkta MHP'li kadroların tasfiye edilmesi durumunda erken seçim çağrısını gündeme getirebilir. Söz konusu iddiayı Halk TV canlı yayınında dile getiren CHP PM üyesi Gamze Pamuk, "Devlet Bahçeli'nin erken seçim talebi var. Bana bunu aktaran MHP kaynaklarım bunu bir şarta bağladı. İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nda bir değişim olursa, oradaki MHP'li kadrolar tasfiye edilirse Devlet Bey erken seçim çağrısında bulunabilir" diye konuştu.

ÖZEL: BAHÇELİ ÇAĞRI YAPARSA DEĞERLENDİRİRİZ

Geçtiğimiz İstanbul’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel, Bahçeli’nin olası erken seçim çağrısı hakkında, “Eğer bir erken seçim çağrısı yaparsa değerlendiririz” demişti.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özgür Özel'in görüşmesinin ardından yazılı açıklama yapan Bahçeli şunları ifade etmişti:

"Siparişi yapılan normalleşme ve yumuşama atmosferinin sürdürülebilir hale gelmesinin önünde şayet Milliyetçi Hareket Partisi bariyer olarak telakki ve tarif ediliyorsa, bu konuda da geniş bir ittifak husule gelmişse, bize düşen sorumluluk ülkemiz ve milletimiz uğruna her türlü fedakarlığı göze almak, gereğini ise gönül huzuruyla yapmaktır.

AK Parti içindeki gayri memnun kesimin devamlı suyu bulandırmasını da dikkate alarak, AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteği Milliyetçi Hareket Partisi’nin samimi dileği ve temennisidir.

Buna rağmen Cumhur İttifakı’na bağlılığımız kararlılıkla devam edecek, TBMM’de kanun tekliflerine verilen desteğimiz aynen sürecektir. Kaldı ki Cumhur İttifakı’ndan tavizimiz, geri dönüşümüz, yarı yolda bırakmamız, ilkelerinden ve hedeflerinden cayma göstermemiz mümkün değildir."





