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Azerbaycan’dan ses getiren hamle! Akraba evlilikleri yasaklandı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
13.06.2024 13:12
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Akraba evlilikleri dünya gündeminde yerini korumaya devam ediyor. Azerbaycan'dan gelen hamle ise birçok ülkede ses getirdi. Yeni düzenlemeye göre akraba evlilikleri yasaklandı. Bundan sonra dedeleri bir olan; hala, dayı, teyze, amca çocuklarının evlenmesine izin verilmeyecek.

Azerbaycan’dan ses getiren hamle! Akraba evlilikleri yasaklandı

Azerbaycan akraba evlilikleriyle ilgili harekete geçti. Yeni düzenlemeyle ülkedeki akraba evlilikleri yasaklandı. Kan bağı olan hala, dayı, amca ve teyze çocuklarının evlenmesinin önüne yasal engel konuldu.

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BİRÇOK HASTALIĞA NEDEN OLUYOR

Yapılan araştırmalar akraba evliliklerinden doğan çocukların hasta olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Halk arasında "balon çocuk" hastalığı olarak da anılan, özellikle bebeklerde ciddi hayati riske, geçmeyen enfeksiyonlara yol açan kalıtsal bağışıklık sistemi yetersizliğinin en önemli nedenini akraba evlilikleri oluşturuyor.

Uzmanlar ayrıca akraba evliliklerinden doğan çocukların nadir görülen hastalıklara sık yakalandığını da belirtiyor.

AZERBAYCAN HAREKETE GEÇTİ

Dünyanında gündeminde olan konuyla ilgili Azerbaycan'dan adım geldi. Yeni düzenlemeye gidilen ülkede akraba evlilikleri yasal olarak yasaklandı. Akraba derecesi olarak ise aynı dededen olan hala, dayı, teyze, amca çocukları gösterildi.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan akraba evliliği yasak
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