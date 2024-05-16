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  2. Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme! Organize Şube Müdürü serbest bırakıldı

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme! Organize Şube Müdürü serbest bırakıldı

16.05.2024 18:51
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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ankara Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner'in ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme! Organize Şube Müdürü serbest bırakıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan görevlerinden uzaklaştırılmıştı. Akşam saatlerinde savcılık talimatıyla Çelik, Öner ve Demircan'ın evlerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gönderilmişti.

VVV

3 KRİTİK İSİM GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Serdar Sertçelik'in yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili 3 sivil şahıs ve 1 komiser gözaltına alınmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ankara Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. (DHA)


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Ayhan Bora Kaplan
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