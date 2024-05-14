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Avrupa’da nükleer gerilim! Putin’in son hamlesi korkuttu! İngiltere’den nükleer savaş açıklaması: ‘Gördüğümüz en yüksek risk’

14.05.2024 12:16
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Avrupa'da nükleer gerilim her geçen gün giderek tırmanıyor. Çatışma riskinin yüksek olduğu belirtilirken Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş Avrupa'da çok önemli korkulara ve kaygılara yol açtı. Son olarak İngiltere Başbakanı Sunak’tan nükleer savaş açıklaması geldi. Sunak açıklamasında Putin’i hedef alarak düşüncesiz hareketlerin nükleer savaş tehlikesine neden olabileceğini söyledi. İşte Avrupa’daki nükleer savaş tehlikesinin detayları…

Avrupa’da nükleer gerilim! Putin’in son hamlesi korkuttu! İngiltere’den nükleer savaş açıklaması: ‘Gördüğümüz en yüksek risk’

Rusya devam eden Ukrayna savaşında Putin’in son hamlesi Harkov’da yeni bir cephe daha açmak oldu. 11 köy Rusya'nın denetimine geçti. Batı ile Rusya arasındaki nükleer savaş senaryoları yeniden dillendirmeye başlandı. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’tan nükleer savaş uyarısı geldi. Sunak yaptığı açıklamada “Putin'in düşüncesiz hareketleri bizleri nükleer bir çatışma tehlikesine yaklaştırıyor ki bu soğuk savaş döneminde Küba füze krizinden beri gördüğümüz en yüksek risk” ifadelerini kullandı.

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‘ABD SİLAHLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPABİLİRİZ’

Avrupa kıtasının ABD’nin nükleer silahlarına ev sahipliği yapma konusunda da yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu silahların İngiltere'ye yerleştirileceği biliniyor ancak Polonya da silahların kendi ülkesine konuşlandırılması talep etmişti. Polonya'ya ek olarak NATO'nun yeni üyesi İsveç'ten de benzer bir çıkış geldi. İsveç Başbakanı savaş halinde Amerikan silahlarına ev sahipliği yapabileceklerini söyledi.

FRANSA’NIN ARDINDAN POLANYA DA AÇIKLADI

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Ukrayna’ya asker gönderme çıkışı da her geçen gün kıta içinde destek bulmaya devam ediyor. Polonya Başbakanı Donald Tusk da yaptığı son açıklamada “bazı Birlikler Ukrayna'da. Askerlerden bahsediyorum belli sayıda asker var” ifadelerini kullanmıştı.

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BENZER BİR ÇIKIŞ DA LİTVANYA’DAN GELDİ

Task’ın ardından Litvanya'dan da benzer bir çıkış geldi. Litvanya Dışişleri Bakanı ülkesinin Ukrayna'ya asker göndermeye hazır olduğunu söyledi. Bu askerlerin Ukrayna birliklerini eğitim amacıyla Ukrayna'da olacağının da altını çizdi. Rusya ise Ukrayna’ya yabancı bir ülkenin askerinin gönderilmesi durumunda doğrudan hedef alınacağı konusunda uyarıyor.

HİNDİSTAN’DAN DİKKAT ÇEKEN ‘ABD’ ÇIKIŞI

Hindistan'dan dikkat çeken bir ABD çıkışı geldi. Yapılan açıklamada “Soğuk savaş sonrasında başlayan ABD hakimiyeti artık sona yaklaşmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

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İngiltere haberler nükleer putin rishi sunak
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