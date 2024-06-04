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AVM’lerde büyük tehlike! Alınan örnekler uzmanları bile şaşırttı: Bakteri ve mantarla kaplandı…

04.06.2024 11:59
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Çoğunlukla alışveriş merkezlerinde (AVM) karşımıza çıkan el kurutma makineleri yeniden gündeme geldi. Temiz ellerimizdeki nemi alması için kullandığımız o makinelerin her birinin birer mikrop yuvası gibi olduğu ortaya çıktı. Yapılan araştırmaların sonucu uzmanları bile şaşkına çevirirken el kurutma makinesinin altında tutulan jelin bakteri ve mantarla kaplandığı o görüntüler korkuttu.

AVM’lerde büyük tehlike! Alınan örnekler uzmanları bile şaşırttı: Bakteri ve mantarla kaplandı…

Alışveriş merkezlerinde ve iş yerlerinde ellerimizi yıkadıktan sonra kurutmak için kullanılan el kurutma makineleri masum gibi görünse de uzmanlara göre bu cihazlar ortamdaki bakteri ve mikropları yayıyor.

El kurutma makineleri ile ilgili bu gerçeği ortaya koyan bir de araştırma yapıldı. Farklı noktalardaki el kurutma makinelerinden örnekler alındı. Bakteri kolonilerinin büyümesine zaman tanımak için de 3 gün boyunca 37,5 derecede kuluçkaya yatırıldı. Ortaya çıkan sonuç araştırma ekibini bile şaşkına çevirdi. El kurutma makinesinin altında tutulan jel bakteri ve mantarla kaplanmıştı.

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‘ORTAMDAN VAKUMLAYIP ELİNİZE VERİYOR’

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin de Atv Haber’e yaptığı açıklamada el kurutma makinelerindeki tehlikeyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Ellerini yıkadıktan sonra el kurucuyu kullananların normal peçeteyi kullananlara göre ellerinde 60 kat daha fazla bakteri bulunur. 2018 ve 2021 yılında yapılan çalışmalara göre el kurutucuları ortamda bulunan bütün mikroorganizmaları ortamdan vakumlayıp elinize veriyor. Bunların yeni nesil cihazları olan jet akımla elleri kurutan cihazlar elleri daha fazla kirletiyor.

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‘1300 KAT DAHA FAZLA MİKROORGANİZMA BIRAKIYOR’

Normal peçeteyle kurutmaya göre ellerinizde 1300 kat daha fazla mikroorganizma bırakıyor. İstediğiniz kadar ellerinizi 20 saniye yıkamış olun el kurutma cihazlarını kullandığınız sürece bakteriler size bulaşacaktır. Peçeteyle kurutma el kurutma cihazlarına göre çok daha hijyenik bir kurulama yöntemidir.”

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'FİLTRE SİSTEMİ TEMİZLENMELİ'

Sağlıklı Yaşam Uzmanı Dr. Eren Eroğlu da yaptığı açıklamada “Tabii hepsinin filtre sistemi var. Filtreler yeterli sıklıkta yeterli temizlikte temizlenmez ise tabii doğal olarak üzerinde çevresel mikroorganizmaları biriktireceklerdir” dedi.

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Bakteri mantar AVM kurutma makinesi Alışveriş merkezi
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