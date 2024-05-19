Türkiye'de, Mustafa Kemal Atatürk'e benzeyen isimler bu benzerliğin ayrıcalığını kullanmaya her özel günde devam ediyor. Bu isimlerin en başında da özellikle Tiktok'ta paylaştığı videolarla gündem olan Serdar Görel yer alıyor.

Milli duyguların daha çok önplana çıktığı özel günlerde Atatürk'ün sevdiği şarkılarla yüreklere dokunarak fırsatçılık şansını değerlendiren Görel, 19 Mayıs videosunda zeybek oynadı.

Atatürk'e benzerliğiyle tanınan kişi 19 Mayıs'ı da boş geçmedi! Zeybek oynarken videosunu paylaştı pic.twitter.com/UdxvFprUZi — Mynet ( @Mynet ) May 19, 2024

Görel'e tepki gösteren kullanıcılar ise şu ifadeleri kullandı;

Kazandığı paralarla kendine bahçeli bir ev alamamış, yazık park köşelerinde zeybek oynadığını sanarak hoplayıp zıplıyor! Destek olun şu adama!

Serdar Görel, Atatürk benzerliğini paraya çevirmeye devam ediyor!

Savcı olsam, yemin ederim bu herifi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına saygısızlıktan aldırırım.

Bu durumu suistimal haline getirdiği için yetkililerin olaya bi el atması lazım artık. Titk tok yayını yapmalar, insanları etkilemeye çalışmalar.Saçın gözün benzeyebilir, karakter olarak 40'ta 1'i olamaz. Gel gör ki...

Biri şu adama dur desin. Resmen bu adam Atatürk e hakaret. Atatürk ü koruma yasası bu adam için de geçerli olmalı..

Bi taksici vardı; Her yeşil gözlü “Atatürk” olsaydı bu ülkede… demişti kral

09.05'TE YAYIN AÇMIŞTI

Görel daha öncede 10 Kasım günü saat 09.05'te yayın açarak takipçileriyle buluşmuştu. Yüksek miktarda bağış toplayan Görel'e çok sayıda yorum yapılmıştı.

1 MİLYON BAĞIŞLA GÜNDEM OLMUŞTU

Serdar Görel’in, 29 Ekim'de açtığı TikTok yayınında ise 2 saatte tam 1 milyon lira hediye topladığı iddia edilmiş, kısa sürede gündem olan iddia Görel tarafından yalanlanmıştı.

Bir ayda 30-35 bin TL hediye topladığını söyleyen Görel, "Yalan haber yapanlardan hesap soracağım" ifadelerini kullanmıştı.





