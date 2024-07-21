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  2. "Artık Türkiye olmayacak" dedi, tarih de verdi! Celal Şengör'ün sözleri bir anda gündem yarattı

"Artık Türkiye olmayacak" dedi, tarih de verdi! Celal Şengör'ün sözleri bir anda gündem yarattı

21.07.2024 08:50
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Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
21.07.2024 08:50
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Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili kullandığı ifadeler olay oldu. "Dine önem verenler" diyerek tanımladığı iktidarları eleştiren Şengör, "Önümüzdeki 30-40 yıl içinde Türkiye olmayacak. Türkiye’nin istikbali kapanmıştır” ifadelerini kullandı. Şengör'ün yaklaşık iki ay önce yaptığı açıklamalar sosyal medyada yeniden gündem yarattı.

Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, Yapay Zeka'nın sorularını yanıtlarken, ülkemizin geleceği hakkında konuştu. "Dine önem verenler" diyerek tanımladığı iktidarları eleştiren Şengör, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinin belli olduğunu söyledi.

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'30-40 YIL İÇİNDE TÜRKİYE OLMAYACAK'

Yapay Zeka'nın sorularını yanıtlayan Şengör, "Bu 20 senelik AK Parti iktidarı ve öncesinde dine baskın önem verenler nedeniyle Türkiye’nin istikbali kapanmıştır." derken; Türkiye'nin artık sonunun belli olduğunu, 30-40 yıl içinde, Türkiye olmayacağını söyledi.

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'TÜRKİYE’NİN SONU ARTIK BELLİ VE UZAKTA DA DEĞİL'

Şengör, “Türkiye’nin sonu artık belli ve uzakta da değil bu. Önümüzdeki 30-40 yıl içinde Türkiye olmayacak. Yani bu 20 senelik AK Parti iktidarı ve ondan önce 1950’den beri gelen, bu dine önem veren iktidarlar, bunlarla beraber, Türkiye’nin istikbali kapanmıştır” ifadelerini kullandı.

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İKİ AY SONRA GÜNDEM OLDU

Şengör'ün yaklaşık iki ay önce yaptığı açıklamalar sosyal medyada yeniden gündem yarattı.

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Express
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