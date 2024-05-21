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Arkasından onlar çıktı! Kongo'da yankı uyandıran görüntü: 'CIA ajanı' diye yakalandılar, diz çöküp yalvardılar

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
21.05.2024 11:50
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Afrika'daki 'vekalet savaşları' giderek kızışıyor. Fransa ve ABD'ye rakip olarak Rusya'nın bölgede etkinliğini artırma çabaları giderek gün yüzüne çıkarken, son olarak Kongo'da yaşanan başarısız darbe girişimi okları 100 milyon nüfuslu ülkeye çevirdi. CIA ajanı olduğu iddiasıyla yakalanan 3 Amerikalı ise sokak ortasında adeta linç edildi. Kameraya yansıyan görüntülerde Amerikalıların diz çöküp adeta af dilediği görüldü.

Arkasından onlar çıktı! Kongo'da yankı uyandıran görüntü: 'CIA ajanı' diye yakalandılar, diz çöküp yalvardılar

Afrika'da yıllardır süren ABD ve Fransa hegemonyasına karşı Rusya, bölgede etkinliğini artırmak istiyor. Her geçen gün bölgede ilişkilerini ve kuvvetlerini artıran Rusya, Fransa ve ABD'nin bölgedeki varlığını tehdit ederken; bazı Afrika ülkelerinin de Moskova'dan yana tavır aldığı belirtiliyor.

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'CIA AJANI' DİYE YAKALADILAR

Bölgede tansiyon her geçen gün artarken, son olarak geçtiğimiz günlerde Kongo'da başarısız bir darbe girişimi yaşandı. Bastırılan darbe girişiminin arkasında ABD olduğu iddiaları konuşulurken; darbeye karıştığı iddiasıyla üç Amerikalı'nın yakalanması geniş yankı uyandırdı.

Sokak ortasında CIA ajanı oldukları iddiasıyla yakalanan 3 Amerikalı, adeta linç edilmek istendi.

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DİZ ÇÖKÜP, YALVARDILAR

Kameraya yansıyan görüntülerde CIA ajanı olduğu öne sürülen şahısların Kongolu askerlere adeta yalvardığı görüldü ve hayatlarını bağışlamaları gerektiğini ifade ettikleri görüldü.

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Kongo basını tutuklanan kişilerin CIA ajanları olduğunu ve ülkedeki karışıklıklardan sorumlu olduğunu yazdı.

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA

ABD'nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Lucy Tamlyn X hesabı üzerinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu olaylar beni şok etti ve olaya karıştığı iddia edilen Amerikan vatandaşlarının raporları beni çok endişelendirdi" dedi.

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Tamlyn, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı;

"Kongo Demokratik Cumhuriyeti ordusu, darbe liderini, ABD'de eğitim görmüş eski bir mülteci olan, 'Amerikan vatandaşlığına alınmış' ve güvenlik güçleri tarafından 'kesinlikle etkisiz hale getirilmiş' 41 yaşındaki Christian Malanga olduğunu öne sürdü.

Darbe girimişini durduran General Ekenge ise "Üçü Amerikan vatandaşı olmak üzere 50 kişi tutuklandı ve sorguya alındı" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika CIA darbe kongo
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