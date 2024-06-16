Arife günü kurban pazarları, sessiz sakin kaldı! Üretici mutsuz: Kurbanlıkların sadece 5'te 1'i satıldı

Fiyatları kırdılar ama yine de pazarlıklar sonuçsuz, hayvanlar üreticilerin elinde kaldı. Kurban bayramına saatler kala arife gününde kurban pazarları, önceki yıllara göre tenha kaldı.

Show Haber'de yer alan habere göre; 23 hayvan getirdiğini söyleyen bir üretici 3 tanesini maliyetinin altında vermek zorunda kaldığını söyledi. Pazara 30 hayvan getirdiğini söyleyen bir başka üretici ise yarısını satabildiğini, geçen yılın ise bu durumdan çok daha iyi olduğunu belirtti.

PAZARDA 5 KURBAN'DAN 1'İ SATILABİLDİ

TÜGKİYEB Başkanı Nihat Çelik, yaptığı açıklamada "Satış oranları ortalama yüzde 20 civarındadır. Bu sonuç bizi tatmin etmiyor" dedi.

İKİ NEDENİ VAR!

Çelik kurban satışlarındaki bu düşüşün iki nedeni olduğunu söyledi. Çelik "Özellikle insanların alım gücünün düşmesi çok etkili. Diğer taraftan da marketlerin kurbanlık satması ve bunu ticarete çevirmesi çok etkili" diye konuştu.







