Arap şeyhi El Ethem, Rus Polina ve Türk Osman... İstanbul'da taksi sorunu yaşayanlara 'püf noktası' olarak paylaştı! 'Gözleri dolar işareti...'

İstanbul'da vatandaşların taksilerle ilgili yaşadıkları sorunları sık sık dile getirdiği biliniyor. Uygulama üzerinden çağırdıkları taksilerin gelmediğini dile getiren vatandaşlar, artık ilginç yöntemler denemeye başladı ve bunların işe yaradığı da görülüyor. İstanbul'da yaşayan Buse Özübek, Beyoğlu'nda uygulama üzerinden taksi çağırmak istedi ancak uzun süre beklemesine rağmen araçların hiçbiri gelmedi. O da aklına gelen bir şeyi yaptı; kayıtlı olduğu uygulamada kimliğini Arap şeyhi olarak değiştirdi ve çok geçmeden şoför verdiği adresteydi. ATV Haber'de yer alan haberde; aynı deneme bir kez daha yapıldı. İşte sonrasında yaşananlar...

Buse, sosyal medyada gündem olan, paylaştığı videoda "Taksiler kesinlikle almıyor. Beyoğlu'ndayız. Taksiye binmek çok zor. Arkadaşım püf noktasını bulmuş, taksiyi çağırdığında anında taksi geliyor" ifadelerini kullandı.

Buse'nin çağırdığı taksiler bir türlü gelmeyince o da bir deneme yaptı. Taksi uygulamasındaki profil fotoğrafını ve adını Arap şeyhi olarak değiştirdi. O videoda Buse "Şimdi bu püf noktayı sizlere gösteriyorum. Artık taksi beklemeyeceksiniz." dedi.

Videoda arkadaşına dönen Buse "Neler yapıyorsun sen şimdi taksinin hızlı gelmesi için?" dedi. Arkadaşı ise "Bu bir taksi uygulaması. Herkesin bildiği gibi. Burada hesabımı değiştirdim. Gördüğünüz gibi hesabımda bir Arap Şeyhi'nin fotoğrafı ve adımı değiştirdim. Böylece bakalım kaç dakikada gelecek? Profil fotoğrafımdan görüyorlar zaten Arap Şeyhi olduğumu. 2 dakika içinde burada taksi." yanıtını verdi.

"SİZLER DE İSMİNİZİ DEĞİŞTİREREK TAKSİYE KOLAY BİR ŞEKİLDE ULAŞABİLİRSİNİZ"

Videonun devamında ise taksinin geldiği anlar yer alırken Buse "Şu anda taksi geldi. Yani sizler de isminizi değiştirerek, El Ethem ya da başka bir şey yaparak taksiye kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz" dedi.

Sonrasında Buse ile bir röportaj yapıldı ve aynı deneme bir kez daha gerçekleştirildi. Buse "Turist olduğu için paralı olduğunu düşünüyorlar. Haliyle taksicilerin gözleri böyle dolar işareti oluyor." ifadelerini kullandı.

Genç kadının yayınladığı video sonrası sosyal medyada taksicilere tepki yağdı. Aynı deneyin bir kez daha yapılması için yola çıkıldı.

AYNI DENEME BU KEZ RUS TURİST PROFİLİYLE YAPILDI

İlk olarak bir Rus kadın fotoğrafı ve bir Rus kadın ismi seçildi. Sanayi Mahallesi'nde beklerken uygulamadan Sultanahmet'e gitmek üzere işaretleme yapıldı.

Deney yapılırken Buse "Hemen şimdi buradan sarı taksiyi seçiyorum. Karşılaşacağı kişi Polina değil de Buse olacak. Çok özür dilerim ama" şeklinde konuştu.

Taksi 10 dakika içinde verilen adrese geldi. Şoför de yoğun Sultanahmet trafiğine girmeyi kabul etti. Muhabir taksi şoförünü hemen geldiği için tebrik ederken şoför ise "Almayanlar almıyor abi, yapacak bir şey yok. Seçmesinler abi, çalışsınlar, para kazansınlar." ifadelerini kullandı. Bir başka taksi şoförü ise "Normal çağırsan gelmez. Vicdanına kalmış. Pazarlık edip götürüyor" derken bir başkası da "Turist seçen parası için" dedi. Buse ise "Kadın olduğu için öncelik veriyorlar" şeklinde konuştu.

BİR DE TÜRK VATANDAŞI PROFİLİYLE DENEY YAPILDI

Deneyde son olarak sıra Türk vatandaşına geldi. Ancak yaşananlar şaşırtmadı. Bu kez isim değiştirildi ve Osman Yalçın yapıldı. Aynı şekilde fotoğraf da değiştirildi.

Bu sırada Buse "Bu sefer Osman ismiyle tabii, alımı onaylıyorum, tüm işlemleri yapıyorum. Bakalım kabul edilecek mi? 5.2 km mesafede. 14 dakika sonra burada olacağını görüyoruz biz şu anda" dedi.

Bir süre beklendikten sonra ise Buse "'Geliyordunuz, neden geri döndünüz' diye yazıyorum. Çünkü beyefendi geri döndü. 900 metre kalmışken 3.2 km'ye çıktı. Bu nasıl oluyor, ben bunu anlamadım." şeklinde konuştu.

"BAŞKA TAKSİ ÇAĞIR" MESAJI GELDİ

Çağrılan taksi şoförünün "Kusura bakma kardeşim, buraları bilmiyorum, karıştırdım" diye mesaj yazdığı görülürken Buse de "Neden geri dönüp yolu uzattınız?" diye sordu. Şoför en son ise "Kardeşim tamam iptal ediyorum. Başka taksi çağır" diye mesaj attı.

Bunun üzerine Buse "Ama ben bunu anlayamadım. Çünkü sadece 900 metre kalan yol, nasıl birden bire 3.2 km oldu." ifadelerini kullandı.





