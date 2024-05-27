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Antalya'da heyecan yaratan keşif! Zeus ve Aphrodite heykelleri... Tam 2 bin yıllık

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
27.05.2024 13:29
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Antalya'daki heyecan yaratan haberi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, duyurdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında Roma İmparatorluğu dönemine ait 2 bin yıllık Zeus ve Aphrodite heykellerinin bulunduğunu açıkladı. Söz konusu heykellerim fotoğrafları, büyük ilgi çekti.

Antalya'da heyecan yaratan keşif! Zeus ve Aphrodite heykelleri... Tam 2 bin yıllık

Antalya'da Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında çok önemli iki keşfe imza atıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, söz konusu kazı çalışmalarında Roma İmparatorluğu dönemine ait 2 heykelin bulunduğunu duyurdu.

Heykellerin görsellerini paylaşan Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında yürütülen kazı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

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BAKAN ERSOY: "2 MUHTEŞEM HEYKEL KEŞFEDİLDİ"

Aspendos Antik Kenti'ndeki çalışmalara ilişkin bilgi veren Ersoy, şunları kaydetti:

"Aspendos Antik Kenti'nde 'Geleceğe Miras' projemiz kapsamında yürütülen kazı çalışmalarında Roma İmparatorluk dönemine ait 2 muhteşem heykel keşfedildi.

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Zeus ve Aphrodite'nin 2 bin yıllık büyüleyici zarif tasvirleri, İki Katlı Dükkanlar-Stoa Kompleksi'nde yürütülen kazı çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkarıldı.

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Ayağa kaldıracağımız eserlerin, yapıların ülkemiz kültür ve turizm hayatına hayırlı olmasını diliyorum."

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antalya Heykel keşif
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