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Anne ve babalar bu haber çocuklarınızı ilgilendiriyor: Artık okul önlerinde olmayacaklar...

28.05.2024 11:05
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Milli Eğitim Bakanlığı hakkındaki içerikler son dönemde en çok takip edilen haberler arasında yer alıyor. Öğretmen atamaları, Bakan Tekin'in müfredat kararı gündem olmuştu. Bakanlık anne ve babaları ilgilendiren yeni bir karar daha aldı.

Anne ve babalar bu haber çocuklarınızı ilgilendiriyor: Artık okul önlerinde olmayacaklar...

Bu karara göre okul önlerinde sık sık gördüğümüz seyyar satıcılar artık tarih oluyor. Öğrenciler okul önlerindeki seyyar satıcılardan yiyecek ve içecek satın alamayacak. Alınan bu kararın arkasında hijyen ve sağlık tehlikesi var.

ÇOCUKLARIN SAĞLIĞIYLA OYNUYOR

Kontrolsüz tüketilen yiyecekler özellikle çocuklarda sağlık sorunlarına neden oluyor. Besin değeri düşük yiyecekler dengesiz beslenmeye yol açıyor. Bu da kemik hastalıkları, zayıflık, şişmanlık, mineral eksiklikleri gibi sorunlara neden oluyor.

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MEB'E BİLDİRİLDİ, OKULLARA YAZI GÖNDERİLDİ

Memurlar Net'in haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı okullara bilgilendirme formu gönderdi. Açıklamada genelgeye riayet edilmediği yönünde bakanlığa bildirimler yapıldığı belirtilirken şu ifadeler kullanıldı:

"Bakanlığımız okul ve kuramlarında 2020/8 Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi Genelgesi Ek'inde yer alan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına uygun olarak, okul gıda işletmelerinde gıda satışının yapıldığı, ancak düzenlenen diğer sosyal etkinliklerde buna uyulmadığı hususunda Bakanlığımıza bildirimler yapılmaktadır."

AA-20230911-32120464-32120462-KILISTE_YENI_EGITIM_OGRETIM_YILI_BASLADI

OKUL ÖNÜNDE SEYYAR SATIŞLARA SON!

Kurallara uygun ürünlerin tüketime sunulmasının önemi altı çizilen açıklamada, kontrol ve denetimi olmayan gıda satışı konusunda gerekli tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi. Ayrıca öğrencilerin seyyar satıcılardan yiyecek almamaları konusunda bilgilendirilmesi gerektiği ifade edildi. Bakanlığın açıklaması şöyle:

AA-20230911-32120641-32120633-YENI_EGITIM_OGRETIM_YILI_BASLADI

KERMESLER İÇİN DE ÖNLEM ALINACAK

Okul ve kuramlarımızda, Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği doğrultusunda düzenlenen her türlü sosyal etkinlikler ile kermeslerde, gıda güvenilirliği kurallarına uygun üretilen, 2020/8 Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi Genelgesi Ek'inde yer alan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına uygun ürünlerin tüketime sunulması büyük önem taşımaktadır.

AA-20230911-32120641-32120635-YENI_EGITIM_OGRETIM_YILI_BASLADI

ÖĞRENCİLER BİLGİLENDİRİLECEK

Bu itibarla, okul/kurumlarda düzenlenen her türlü sosyal etkinlikler ile kermeslerde sunulan yiyecek ve içeceklerin 2020/8 Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kuramlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi Genelgesi kapsamında yer alan "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Tutanağı" na uygunluğun sağlanması, okul bahçesi önüne gelen seyyar satıcılara 2020/8 Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kuramlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi Genelgesinin (B) Bölümü l'nci maddesinin "k" bendinde yer alan, "Okul/kurum yönetimince öğrencilerin, kontrol ve denetimi olmayan işletmelerden (seyyar satıcılar vb.) yiyecek satın almamaları konusunda bilgilendirilmesi ile okul/kurumu etkileyen kontrol ve denetimi olmayan gıda satışı konusunda önleyici gerekli tedbirlerin alınması," ifadesi doğrultusunda işlem yapılması gerekli görülmektedir.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlıklı beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesi, sağlığın korunması ilkesi içinde yukarıda belirtilen hususlara göre süreçlerin hassasiyetle yönetilmesi, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirlerin aksatılmadan alınması uygun görülmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
okul seyyar satıcı
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