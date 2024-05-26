Anne adaylarına tedaviyi reddettiriyorlar! Sosyal medyada fenomen hale gelen eğitimsiz doğum koçlarına dikkat

Son zamanlarda özellikle sosyal medyadan nam salan doğum koçlarına ilgi hayli arttı. Eğitimsiz doğum koçlarının bir anne adayından elde ettiği kazanç 30 bin TL'yi buluyor. Ebeliğin 4 yıllık lisans eğitimi gerektiren bir meslek olduğuna dikkat çeken uzmanlar Sağlık Bakanlığının genelgesini hatırlattı. Bazı doğum koçlarının anne adayının aklını çelerek gerekli tedaviyi reddettirmesi ise durumun tehlikesini açıkça ortaya koydu.

SAYILARI ARTTI

Sosyal medyanın yaygınlık kazanmasıyla bazı meslekler de farklı mecralarda yeni meslekler de türedi. Ebelikle ilgili halihazırda uyulması gereken Sağlık Bakanlığı genelgesi bulunsa da bu genelgeye riayet edilmiyor. Bu durumda sosyal medya platformlarında anne adaylarına önerilerde bulunarak kazanç elde eden doğum koçlarının sayısı da arttı.

KAZANÇLARI DİKKAT ÇEKTİ

Bilime dayanmayan telkinleriyle anne adaylarına telkinler veren, ayrıca gerekli eğitimi olmayıp sertifikalarla eğitim veren doğum koçları bir anne adayından yaklaşık 30 bin TL kazanabiliyor.

Bu süre zarfında doğum koçu anne ile nefes eğitimi, emzirme, bebek masajı gibi konularda çalışıyor, doğuma giriyor ve devamında evde destek alıyor. Yine bu kişiler doğum ağrılarını gevşetmeye yönelik ilaç dışı yöntemler de sunuyor.

ADETA TALEP PATLAMASI VAR

Üstelik fenomen olarak anılan bazı doğum koçları yoğunluktan yeni anne adaylarına bakamayacak durumda.

ANNE ADAYLARI DİKKAT! UZMANLAR UYARDI

Uzmanlar ise eğitimsiz doğum koçlarının yol açabileceği risklere dikkat çekti. Milliyet'e konuşan uzmanların uyarıları şöyle:

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: “’Doğum koçu’ diye bir şey yok. Ebenin işi zaten o. Hayatında sağlıkla alakası olmayan insanlar başka şeyler telkin ediyorlar. Ebeler Türkiye’de bu işi en iyi yapan meslek grubu.”

"ANNE ADAYINA TEDAVİYİ REDDETTİRİYORLAR"

Türk Ebeler Derneği Başkanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Ebelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nazan Karahan: “Ebelik; 4 yıllık lisans eğitimiyle kazanılan, mesleğin icrasına ilişkin esaslar yasal düzenlemelerle belirlenmiş bir meslektir. Ancak tanımlı bir eğitim süreci bulunmayan kişilerin ebeliğe soyunduğunu görüyoruz. Sağlık Bakanlığının bununla ilgili genelgesi var ancak buna uyulmuyor. Bazı özel üniversitelerin ya hekimlerin kısa süreli kurslarıyla doğum koçu olunuyor, e-devlet sertifikalı yüksek gelir garantili diye reklamlar yapılıyor. Anne ve bebek için büyük riskler söz konusu. Bazen doğum koçlarının tedavi gerektiren durumlarda kadınları etkileyerek tedaviyi reddetmeye giden sonuçlar yarattığını görüyoruz.”

CİSED Bakırköy Şube Başkanı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nurgül Ulusoy: “Doğum sürecine eşlik etmek zaten ebenin birinci vazifesidir ve günümüzde ebe arkadaşlarımız bu konuda çok tecrübe sahibidirler. Doğum koçu denen kişilerle yapılan doğumlarda yetkisiz söylem ve müdahaleler sonucu anne ve bebek hayatını tehlikeye atan sonuçlar oluşabilir.”





