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Ameliyat eldiveni, cam parçası, fare derken... Sosyal medyada gündem oldu: Marketten aldığı üründen çıktı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
01.06.2024 19:00
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Türkiye'de alınan ürünlerin içinden çıkanlar şoke etme devam ediyor. Ameliyat eldiveni, cam parçası, kurtçuk filan derken sosyal medyada paylaşılan bir görüntü gündem oldu. Bir vatandaşın marketten aldığı cezeryenin içinden vida çıktı.

Ameliyat eldiveni, cam parçası, fare derken... Sosyal medyada gündem oldu: Marketten aldığı üründen çıktı

Marketlerden alınan ürünlerin içinden çıkanlar gündem olmaya devam ediyor. Ameliyat eldiveni, cam parçası, kurtçuk filan derken bu sefer de alınan bir cezeryenin içinden vida çıktı.

VİDA ÇIKTI

Sosyal medyada gündem olan görüntüde Türkiye popüler olan bir marketten alınan ürünün içinden çıkan şoke etti. Bir vatandaş aldığı cezeryenin içinden çıkan vidayı sosyal medyada paylaştı.

ÇEKİRDEK PAKETİNDEN FARE ÇIKMIŞTI

Daha önce de bir marketten alınan çekirdek paketinin içinden kavrulmuş fare çıkmıştı. Birçok sosyal medya kullanıcısı ise fareyi fark edemeyip yiyebileceklerinden bahsetmişti.

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