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Alternatif tıbbın kralı: Siyah mücevher olarak biliniyor! Her derde deva Peygamber reçetesi

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
07.06.2024 12:27
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Alternatif tıbbın kralı olarak anılan Kara Halile yüzyıllardır hastalara şifa dağıtmaya devam ediyor. Peygamber Efendimiz'in hadislerinde de bahsedilen bu bitkinin iyi gelmediği bir hastalık neredeyse yok denilecek kadar az. Birçok faydası olması nedeniyle siyah mücevher olarak da adlandırılan Kara Halile, kronik yorgunluk, kabızlık, basur, kolesterol, astım ve hazımsızlık gibi hastalıklara iyi geliyor. Geceden suya koyup sabah tüketilebilen Kara Halile bitkisinin faydaları haberimizde.

Alternatif tıbbın kralı: Siyah mücevher olarak biliniyor! Her derde deva Peygamber reçetesi

Güney Asya’da ve Hindistan’da geleneksel tıp uygulamalarının olmazsa olmazları arasında yer alan bir bitki olan Kara Halile, her derde deva oluyor. Uykudan yorgun kalkıyorum diyenlerin imdadına koşan Kara Halile, vücuttaki kasılmaları, kronik halsizliği ve yorgunluğu bitiriyor. Aynı zamanda kan şekerini dengeleyerek tokluk hissini artırıyor.

Peygamber reçetesi olarak da bilinen Kara Halile için Hadis-i Şerif'lerde: “Kara helile içmeye devam ediniz, şüphesiz ki o, cennet ağaçlarındandır. Lezzeti acı, lâkin her derde şifadır” buyurulmuştur.

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Kara Halile'yi geceden suya koyarak bekletin ve sabah sakız gibi bir kıvam aldığında yutun. Bağışıklığı güçlendiren bu besin halsizlik ve yorgunluk problemine kökten çözüm buluyor.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Kabızlık, mide ekşimesi, gaz ve reflü gibi sindirim sorunlarının etkilerini hafifletir. Besinlerin midede daha kolay bir şekilde parçalanmalarına destek vererek hazımsızlık sorununun önüne geçer.

Cilt rahatsızlıkları arasında bulunan alerji ve kaşıntı sorunlarını engeller. Antioksidan bakımından zengin olduğu için cildi ve hücreleri serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı korur.

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Karaciğerde biriken zararlı toksinlerin atılmasında etkilidir. Antioksidan ve hepatoprotektif etkisi sayesinde karaciğer hasarını azaltır.

Öksürük, astım gibi solunum yolu problemlerinin giderilmesinde önemli bir rol oynar.

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Antiviral özelliğinin yanı sıra antibakteriyel ve antiinflamatuar özellikleri de mevcuttur.

Kara Halile saça faydaları olan bir bitkidir. Saç dökülmesi problemini ortadan kaldırır.

Kolon, meme ve prostat gibi kanser türlerinde kötü hücrelerin artmasını engeller.

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Bağışıklığı güçlendirici etkisi olmakla birlikte stres önleyici özelliği vardır.

Kan akışını dengeler ve kalp hastalıklarının görülme sıklığını azaltır.

Odaklanma ve konsantrasyon sorunlarının önüne geçer.

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Sindirim sistemi sorunlarının giderilmesinde etkilidir.

İdrar yolu hastalıklarının giderilmesine yardımcı olur.

Ağız içi sorunların giderilmesinde etkilidir.

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Ateş düşürücü etkisi bir hayli fazladır.

Kanama durdurucu niteliğe sahiptir.

Kolesterolü dengeler.


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Anahtar Kelimeler:
alternatif tıp
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