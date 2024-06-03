MANŞET

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler manset
  2. Altaylı'nın, Özel'in sözlerine tepkisi sosyal medyada gündem oldu: Vauv, enteresan, ilginç...

Altaylı'nın, Özel'in sözlerine tepkisi sosyal medyada gündem oldu: Vauv, enteresan, ilginç...

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
03.06.2024 16:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yaptığı yayınlara gündem olan Fatih Altaylı'nın son sözleri yine çok konuşuldu. CHP lideri Özgür Özel'i, Cumhurbaşkanı Erdoğan için söylediği sözlerden dolayı eleştiren Altaylı duydukları karşısında önce 'sahiden mi' ardından da 'vauv' dedi. Altaylı'nın bu tepkisi çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Altaylı'nın, Özel'in sözlerine tepkisi sosyal medyada gündem oldu: Vauv, enteresan, ilginç...

Gazeteci Fatih Altaylı, CHP lideri Özgür Özel'in Halk TV'de katıldığı programda Cumhurbaşkanı ReceErdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi.

A1

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

İsmail Küçükkaya'ya konuk olan Özgür Özel, "Erdoğan istemez miydi emekliye zam yapsın. Çünkü geçen seçim ekonomisiyle ülke büyük bir krizde. Para yok. Yapamadı." ifadelerini kullanmıştı. Özel yine aynı konuşmasında, "Kesinleşmiş, ödenmek üzere tahakkuku çıkmış verginin 666 milyarını affettiler. Neden? Teşvik adı altında. Bir kere o para var. Bu bir tercih. Bugünkü hükümet o parayı zengin müteahhitlere verdi. Krizi aşsınlar diye. Ben olsam emekliye verirdim." demişti.

A2

ALTAYLI'DAN TEPKİ

Youtube'da yayınlarına devam eden gazeteci Fatih Altaylı'dan bu sözlere tepki geldi. Altaylı konuyla ilgili şu yorumlarda bulundu;

A3

"SAHİDEN Mİ? VAUV"

Bu Özgür Özel CHP'nin genel başkanı mı yoksa AK Parti'nin yeni sözcüsü mü? Hangisi bu. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda. CHP Genel Başkanı Özgür Özel AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapamadıkları için onun adına halkı 'niye yapamadığı' konusunda ikna mı etmeye çalıştı? Sahiden mi? Vauv, enteresan, ilginç...
O zaman şöyle yapsınlar; CHP ile AK Parti'yi birleştirsinler. Tek parti olsunlar. Cumhuriyet AK Partisi olsun mesela. CAK Partisi, konuda kapansın...

Altaylı bu sözlerinin ardından kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı bu anları paylaştı.


Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sinan Oğan beklemediği soru gelince duraksadı! 'Erdoğan' tepkisi damga vurduSinan Oğan beklemediği soru gelince duraksadı! 'Erdoğan' tepkisi damga vurdu
Canlı yayında çok konuşulacak iddia!Canlı yayında çok konuşulacak iddia!
TikTok kapatılacak mı? MHP'den kanun teklifi geldiTikTok kapatılacak mı? MHP'den kanun teklifi geldi
Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Özgür Özel CHP ak parti
İlginizi Kulis Çekebilir
Sinan Oğan beklemediği soruyu duyunca duraksadı! Vatandaşın 'Erdoğan' tepkisi konuşmaya damga vurdu

Sinan Oğan beklemediği soruyu duyunca duraksadı! Vatandaşın 'Erdoğan' tepkisi konuşmaya damga vurdu

Fethullah Gülen öldü mü? Nedim Şener'den çok konuşulacak iddia: 1-2 gün içinde haberini alırız!

Fethullah Gülen öldü mü? Nedim Şener'den çok konuşulacak iddia: 1-2 gün içinde haberini alırız!

TikTok kapatılacak mı? Devlet Bahçeli 'mikrop yuvası' demişti MHP'den kanun teklifi geldi

TikTok kapatılacak mı? Devlet Bahçeli 'mikrop yuvası' demişti MHP'den kanun teklifi geldi

Küçükçekmece'de yıkılan bina sonrası Naci Görür'den İstanbulluların uykusunu kaçıracak uyarı: Beni en çok korkutan...

Küçükçekmece'de yıkılan bina sonrası Naci Görür'den İstanbulluların uykusunu kaçıracak uyarı: Beni en çok korkutan...

Turist olduğu sanılan kişi Türk çıktı! 'Benim adım Michael değil, Engin'

Turist olduğu sanılan kişi Türk çıktı! 'Benim adım Michael değil, Engin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Türkiye için felaket' açıklamasını yapmıştı! 3 ilde çalışma başlatılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Türkiye için felaket' açıklamasını yapmıştı! 3 ilde çalışma başlatılacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.