Altaylı'nın, Özel'in sözlerine tepkisi sosyal medyada gündem oldu: Vauv, enteresan, ilginç...

Gazeteci Fatih Altaylı, CHP lideri Özgür Özel'in Halk TV'de katıldığı programda Cumhurbaşkanı ReceErdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

İsmail Küçükkaya'ya konuk olan Özgür Özel, "Erdoğan istemez miydi emekliye zam yapsın. Çünkü geçen seçim ekonomisiyle ülke büyük bir krizde. Para yok. Yapamadı." ifadelerini kullanmıştı. Özel yine aynı konuşmasında, "Kesinleşmiş, ödenmek üzere tahakkuku çıkmış verginin 666 milyarını affettiler. Neden? Teşvik adı altında. Bir kere o para var. Bu bir tercih. Bugünkü hükümet o parayı zengin müteahhitlere verdi. Krizi aşsınlar diye. Ben olsam emekliye verirdim." demişti.

ALTAYLI'DAN TEPKİ

Youtube'da yayınlarına devam eden gazeteci Fatih Altaylı'dan bu sözlere tepki geldi. Altaylı konuyla ilgili şu yorumlarda bulundu;

"SAHİDEN Mİ? VAUV"

Bu Özgür Özel CHP'nin genel başkanı mı yoksa AK Parti'nin yeni sözcüsü mü? Hangisi bu. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda. CHP Genel Başkanı Özgür Özel AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapamadıkları için onun adına halkı 'niye yapamadığı' konusunda ikna mı etmeye çalıştı? Sahiden mi? Vauv, enteresan, ilginç...

O zaman şöyle yapsınlar; CHP ile AK Parti'yi birleştirsinler. Tek parti olsunlar. Cumhuriyet AK Partisi olsun mesela. CAK Partisi, konuda kapansın...

Altaylı bu sözlerinin ardından kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı bu anları paylaştı.







