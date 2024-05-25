Alnının genişliğinden çok rahatsızdı! Çareyi estetik cerrahi de buldu... Alın daraltma operasyonun sonuçlarını paylaşınca viral oldu

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta yaptığı paylaşımında alının genişliğinden şikayet eden bir kadın 7 yaşından beri estetik prosedür seçeneklerini araştırdığını söyledi. Sonunda 27 yaşında 11 bin sterlin (yaklaşık 451 bin 503 TL) ödeyerek alın daralttırma prosedürü yaptıran genç kadın sonucunu paylaştı. Ameliyat temelinde daha küçük bir alın görünümü vermek için kişinin saç çizgisini aşağı doğru hareket ettirilmesine dayanıyor.

SONUÇTAN ÇOK MEMNUN

Sosyal medyada viral olduktan sonra This Morning (Bu Sabah) programına konuk olan Halsey sonuçtan kendi adına çok memnun olduğunu dile getirse de sürecin acılı olduğunu itiraf etti. Gözlerinin şiştiğini söyleyen Hasley, "İlk birkaç gün çok ağrım vardı. Gerçekten çok şiştim ve gözlerim altı mordu. Fazla dramatik olmasa da oldukça özgürleştirici.Artık gerçek ben olabileceğimi hissediyorum ve kendime güveniyorum, filtre olmadan Instagram'da fotoğraf yayınlayabilirim" dedi.

Yapılan işlemden bir hafta sonra dikişlerinin alındığını ifade eden Halsey, saç çizgisinin yanlarının 2 cm aşağıya indirildiğini söyledi.