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  2. Alınan kararları Erdoğan duyuracak! Öğretmenlerin gözü kulağı bu toplantıda: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor

Alınan kararları Erdoğan duyuracak! Öğretmenlerin gözü kulağı bu toplantıda: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor

20.05.2024 08:16
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Öğretmenlerin ve genel olarak eğitim camiasının yakından takip ettiği Öğretmenlik Meslek Kanunu, toplantıda kapsamlıca masaya yatırılacak. Geçtiğimiz günlerde detayları açıklanan kamuda tasarruf paketinin yasal düzenlemesi de Kabine'nin gündeminde. Ayrıca Ayhan Bora Kaplan soruşturmasındaki son durum ve detayları Kabine üyeleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan dinleyecek.

Alınan kararları Erdoğan duyuracak! Öğretmenlerin gözü kulağı bu toplantıda: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor

Son olarak 6 Mayıs'ta toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir kez daha bir araya gelecek. Toplantıda ekonominin seyri, kamuda tasarruf önlemleri masaya yatırılacak, TBMM tatile girmeden önce yasalaşması öngörülen yasal düzenlemeler ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek Kabine toplantısının saat 15.00'te başlaması bekleniyor. Toplantının en öne çıkan başlığı ekonomi.

ENFLASYON VE FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE ELE ALINACAK

Açıklanan son enflasyon verileriyle birlikte enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele konusundaki son durum ve atılabilecek adımlar, alınabilecek yeni önlemler toplantının gündeminde olacak. 3 Haziran'da açıklanacak yıllık enflasyonun zirveyi görmesi bekleniyor. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada enflasyonun yılın ikinci yarısında düşeceği öngörüsüne de yer verilmişti.

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KAMUDA TASARRUF İÇİN YENİ ADIM

Geçtiğimiz günlerde kamuda tasarruf paketinin detayları açıklanmıştı. Tasarruf önlemlerinin yasal düzenlemesi için de hazırlıklar başladı. Buna göre kamuya ait taşınmaz ve araçların satışları için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkilendirilecek. Ekonomi yönetimi toplantıda konuyla ilgili sunum gerçekleştirecek.

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YERLİKAYA SORUŞTURMALARI ANLATACAK

Son dönemde Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Ayhan Bora Kaplan soruşturması çerçevesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde yaşanan gelişmeler de toplantıda masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bürokratik vesayetin tekrar nüks etmesine fırsat vermeyeceğiz" mesajını vermişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gündemdeki soruşturmalar hakkında sunum yaparak Kabine üyelerini bilgilendirecek.

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ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU İÇİN SUNUM

Öte yandan eğitim camiasının yakından takip ettiği Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlemesi de toplantıda ele alınacak konu başlıklarından. Öğretmene şiddet olayına cezaları artıran düzenlemenin 9. Yargı Paketi'ne eklenmesi bekleniyor. 9. Yargı Paketi'nde Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda değişiklik, soyadı düzenlemesi, sporda şiddete yönelik önlemler yer alıyor. Paketin yakın dönemde TBMM'ye sunulması söz konusu. Toplantıda yargı paketi ve Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında sunumlar gerçekleştirilecek.

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İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMASINDA ATILABİLECEK ADIMLAR MASADA

Ayrıca geçtiğimiz yıl 7 Ekim'den beri devam eden İsrail-Gazze çatışmasındaki son durum da Kabine toplantısının gündem maddelerinden. İsrail’in Gazze'ye saldırılarının durdurulması, ateşkes formülleri, bölgedeki insani durum için atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

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GÖZLER ERDOĞAN'IN KONUŞMASINA ÇEVRİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

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