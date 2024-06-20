AK Partili vekile canlı yayında Diyanet’in ABD’deki oteli soruldu: “O konuda bilgim yok! Bırakın artık bunu, bu geçti!”

Diyanet'le ilgili yeni tartışma konusu kamuoyunda kendine geniş yer buldu. Diyanet'in ABD'de 90 milyon doları aşan mal varlığının olması ve buna rağmen yılda 2,5 milyon dolar zarar etmesi hem gazetecilerin hem de siyasilerin gündemi oldu. Bu konuyla ilgili son tartışma Habertürk ekranlarında Gazeteci Mustafa Balbay ile AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin arasında yaşandı.

AK PARTİLİ VEKİLE CANLI YAYINDA DİYANET’İN ABD’DEKİ OTELİ SORULDU

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin’in TFF’nin Almanya’ya götürdüğü kişi sayısını konuşurken “TFF’ye eleştiri yapabilirsiniz. Dersiniz ki bu doğru değildir ama diğer bir gelişme de olmuş olmasaydı evet ben buradaki yanlışa yanlış derim. Ama bir taraftan kendileri özel uçakla Almanya’ya gidenlerin o gidişlerini kimse gizlemeye çalışmasın. Bunu açık ve net bir şekilde söylüyorum." şeklinde konuştu.

AK Partili vekil Şahin’in bu sözleri üzerinde canlı yayındaki bir diğer konuk olan CHP eski milletvekili Mustafa Balbay “Diyanet’in Amerika’da otel almasına ne diyorsunuz?” diye sordu.

AK Partili vekil bu soru üzerine canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

“BIRAKIN ARTIK BUNU, BU GEÇTİ! O KONUDA BİLGİM YOK”

"Otel alması falan değil hocam. Diyanet işlerinin kendi belli çalışmaları var. CHP, Diyanet İşleri’ni ve imamları biliyorsunuz neredeyse tek tek izler. Bunu bırakın artık bu geçti. Ben o konuyu bilmiyorum. Diyanet İşleri’nin yurt dışında farklı çalışmaları var. Bu çalışmalar çerçevesinde Diyanet acaba ne yapıyor ona bakmak lazım.

"BU HASTALIK DEVAM EDİYOR"

Diyanet İşleri sadece yurt içinde faaliyet yürütmüyor yurt dışında da faaliyet yürütüyor. Bu faaliyetlerin bir parçası mı değil mi bunu tam olarak bilmiyorum. Ama CHP’nin Diyanet’in her adımını mutlaka olumsuzlamak gibi bir yaklaşımı olduğu için bu hastalık aynen devam ediyor. Herhalde Diyanet İşleri Başkanı da bu konuda bir açıklama yapacaktır."







