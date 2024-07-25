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AK Partili Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den sahipsiz hayvan açıklaması! O maddeyi işaret etti: 'Yasa uygulanabilir değil'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
25.07.2024 22:58
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AK Partili Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, katıldığı canlı yayında sahipsiz hayvanlarla ilgili açıklamalarda bulundu. 4 milyon hayvanın sahiplendirilinceye kadar barınaklarda bakmanın mümkün olmadığını ifade eden Özlü, "Ben bu yasa tasarısının uygulanabilir olmadığı kanaatindeyim" dedi.

AK Partili Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den sahipsiz hayvan açıklaması! O maddeyi işaret etti: 'Yasa uygulanabilir değil'

Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik tasarı ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Tasarı geçtiğimiz gün TBMM Komisyonu'nda kabul edilmişti. Konu ile ilgili AK Partili Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü dikkat çeken bir açıklama yaptı.

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Ekol TV canlı yayınında konuşan Özlü, Tarım ve Orman Bakanlığı ile belediyelerin üzerine düşen görevlerini yerine getirmediğini ifade etti. Özlü, tasarıdaki bir maddeyi işaret ederek "Ben bu yasa tasarısının uygulanabilir olmadığı kanaatindeyim" dedi.

Özlü'nün açıklamasından satır başları:

"TAMAMININ BARINAKTA BAKILMASI ÇOK KOLAY DEĞİL"

Düzce'de bu sorunla ilgili önce modern bir hayvan barınağı inşa ettik 2019 yılında. Sokak hayvanlarını alıyoruz, sağlık kontrolünden geçiriyoruz, 21 gün bakıyoruz. 21 gün baktıktan sonra tekrar doğal ortama bırakıyoruz. Çok sayıda sokak hayvanı var, bunların tamamının barınakta bakılması çok kolay değil.

"SALDIRGANSA ONU BARINAKTA MUHAFAZA EDİYORUZ"

Bütün sokak hayvanlarını tehdit olarak gören düşünce var. Oysa sorun olan saldırgan sokak hayvanları. Hedef kitlemiz saldırgan olan sokak hayvanları. Sokak hayvanını aldık, kısırlaştırdık ve sakinleştiyse bunun barınakta tutulmaması gerektiğini düşünüyoruz.

Sahiplendirme konusuna da büyük önem veriyoruz. Mümkünse sahiplendiriyoruz, mümkün değilse doğal ortama bırakıyoruz. Sokak hayvanı kısırlaştırılmasına rağmen halen saldırgansa onu barınakta muhafaza ediyoruz.

"BAKANLIK VE BELEDİYELER GÖREVLERİNİ TAM OLARAK YERİNE GETİRMİYOR"

Mevcut yasalarda belediyelere verilen görevleri tam olarak uyguluyoruz. Bugün meydana gelen sorun Tarım ve Orman Bakanlığımız ile belediyelerimizin kanunların kendilerine verilen görevleri tam olarak yerine getirmemiş olmalarından kaynaklanıyor.

"HEPSİNİ TEHDİT OLARAK GÖRMEK YANLIŞ"

Bir yanlıştan bahsedeyim. Bütün sokak hayvanlarını tehdit olarak görmek yanlış bir düşünce. Bu ülkede hayvanseverler de var, hayvansevmeyenler de var. Sadece hayvansevmeyenlerin taleplerini alarak bir çalışma yapamayız. Devlet olarak her iki kesimin taleplerini alarak, onlara değer veren bir çalışma, yasa yapmamız gerekir.

"BU YASA TASARISI SORUNA ÇÖZÜM DEĞİL"

Benim yapacağım yorumu siyasal yorum olarak değerlendirmeyin sadece teknik yorum yapacağım. Bu tasarıda sokak hayvanlarının sahiplendirilinceye kadar barınaklarda muhafaza edilmesi gibi madde var. Bu pratik olarak mümkün değil. Bu yasayı hazırlayan arkadaşlarımız, Tarım Bakanımızın ifadesiyle 4 milyon sokak hayvanının sahiplendirilinceye kadar hangi barınakta tutulacağını düşünmeleri gerekir. Rakamlara girdiğimiz zaman 20 bin sokak hayvanı yapıyor. 20 bin sokak hayvanının Düzce için söylüyorum, bir barınakta bakmak, muhafaza etmek fiilen mümkün değil. Ben bu yasa tasarısının mevcut soruna çözüm olmadığının kanaatindeyim.

Burada yapılması gereken saldırgan olanların barınaklarda muhafaza edilmesi ancak böyle pratikte yapılabilir. Ben bu yasa tasarısının uygulanabilir olmadığı kanaatindeyim."

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Express
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Anahtar Kelimeler:
Faruk Özlü Düzce ak parti
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