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AK Parti'nin oy oranında bir ilk! Mansur Yavaş önde, Fatih Erbakan listede... Son ankette Esad da soruldu, erken seçim de!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
10.07.2024 09:58
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Erken seçim tartışmaları kulisleri hareketlendirirken, dikkat çeken yeni bir seçim anketi geldi. AREA tarafından yapılan son seçim anketinde AK Parti'nin oy oranının ilk kez o seviyenin altında olduğu görülürken, muhalefet cephesiyle ilgili ise 'Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?' sorusuna verilen yanıtlar gündem oldu. Söz konusu ankette Mansur Yavaş ve Fatih Erbakan detayı ise dikkat çekti. İşte AREA son seçim anketindeki çarpıcı detaylar...

AK Parti'nin oy oranında bir ilk! Mansur Yavaş önde, Fatih Erbakan listede... Son ankette Esad da soruldu, erken seçim de!

Türkiye 31 Mart'ta yapılan son yerel seçimlerin ardından normal koşullarda 2028 yılına kadar seçimsiz bir döneme girse de muhalefetin erken seçim çağrıları şimdiden başladı. Özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel her fırsatta 'Geçim yoksa seçim olur' söylemiyle iktidar cephesini sıkıştırmaya çalışırken, AK Parti kurmaylarından ise 'en erken 2027' yanıtı gelmişti. Erken seçim tartışmaları siyaset kulislerinde iyiden iyiye konuşulmaya başlanırken, yeni bir seçim anketi geldi.

AREA tarafından hazırlanan Türkiye’de Siyasi Durum Araştırması'nda katılımcılara gündeme ilişkin önemli sorular yöneltildi.

AK PARTİ'NİN OY ORANINDA BİR İLK!

“Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?” sorusuna verilen yanıtlara göre AK Parti'nin oy oranının ilk kez yüzde 30'un altına düşerek 29'a gerilediği görüldü. AK Parti, geçtiğimiz seçimde yüzde 35,6 oy oranına sahipti.

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Son yerel seçimlerde sandıktan birinci parti çıkan CHP ise yüzde 32,1 ile ilk sırada yer aldı.

MHP ise genel seçimlere göre oy oranını 0,3 yükselterek 10,4’lük oy oranına erişti.

Seçimlere kıyasla oy oranını yükselten bir diğer parti ise DEM Parti oldu. Seçime Yeşil Sol Parti adıyla giren DEM Parti, yüzde 8,8 oy almıştı. Ankette ise partinin 9,6’lara ulaştığı görüldü.

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İYİ Parti’nin oy oranı ise 3,6 puan düşerek 6,1 oldu.

OY ORANINI İKİYE KATLADI

Zafer Partisi’nin de oy oranının iki katından fazlasını kazanarak 5’e yükseldiği görüldü.

Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) ise oy oranı 4,3’e çıkarak 1,5 puan yükseldi.

ERKEN SEÇİM OLMALI MI?

4-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2 bin 56 kişiyle yapılan anket çalışmasında "Sizce erken genel seçim olmalı mıdır?” sorusuna yüzde 53,3 evet cevabını verdi. Çoğunluğun erken seçim istediği ankette hayır cevabını verenlerin oranı da yüzde 41,2 oldu. Yüzde 5,5 ise fikir belirtmedi.

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MANSUR YAVAŞ ÖNDE, ERBAKAN LİSTEDE

Yöneltilen bir diğer soru ise “Yapılacak ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin adayı kim olmalıdır?” oldu. Açık uçlu formatında sorulan soruya yüzde 25,3’le Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş birinci oldu. Yavaş’ı ise yüzde 19,6 ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu takip etti. İmamoğlu’ndan sonra yüzde 7,8’le üçüncü sırada CHP lideri Özgür Özel yer aldı. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın ise yüzde 2,1 oranla dördüncü olması dikkat çekti.

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ESAD’LA GÖRÜŞÜLMELİ Mİ?

Suriyeli sığınmacı sorununun çözümü için hükümetin Suriye’deki rejimin başkanı Beşşar Esad ile görüşmesi gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 85,4 oldu. Görüşmemesi gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 8,5 iken yüzde 6,1 fikir belirtmedi.


Express


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