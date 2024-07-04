AJet'ten bilet almışlardı, yine kötü sürpriz! Havalimanında isyan ettiler: "Dalga mı geçiyorsunuz? O uçak kalkacak"

Türk Hava Yolları'nın (THY) uzun yıllar Anadolu Jet ismiyle hizmet veren şirketi; AJet ismiyle bağımsız bir hava yolu şirketine dönüştürüldü. Düşük maliyetli havayolu olması nedeniyle tercih edilen AJet; bilet fiyatlarına yapılan zamlar, kalkmayan uçaklar, organizasyon bozukluğu gibi birçok şikayet ile gündeme geldi.

"DALGA MI GEÇİYORSUNUZ? O UÇAK KALKACAK"

Özellikle son günlerde yolcuların yaşadığı mağduriyetlerle dikkat çeken AJet, yine yaşanan bir uçak iptaliyle tepkilerin odağı oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçakları iptal olan vatandaşların havalimanındaki görevlilere tepki gösterdiği görüldü. Yaşanan iptale sinirlenen yolcular, "İnsanlar burada ne halde ya? Dalga mı geçiyorsunuz? O uçak kalkacak. Kimse otele falan gitmiyor. Çözüm istiyoruz" dedi.

"HOSTES, ‘AYAKTA KİMSE KALDI MI’ DİYE BAĞIRIYOR. OTOBÜSTE MİYİZ?"

Daha öncede bir kadın genç bir kadın, sosyal medyada yayınladığı videoda şu ifadeleri kullanmıştı;

“3 saattir uçak bekliyoruz Antalya Havalimanı’nda. Koltukları çifter çifter satmışlar, check-in yapan yolcunun biletini ikinci bir kişiye niye satıyorsunuz? Hostes, ‘Ayakta kimse kaldı mı’ diye bağırıyor. Otobüste miyiz anlamadım. İnsanlar sürekli mağduriyet yaşıyor. Kabinde götüreceklermiş yolcuları? Böyle bir rezillik olabilir mi? Lanet olsun nereden aldık. Tek bu vardı, o yüzden buna aldık.”

AK PARTİLİ TAYYAR: "TAM BİR FACİA!"

AJet'te son günlerde yaşanan aksaklılara bir tepki de AK Partili Şamil Tayyar'dan gelmişti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tayyar, "Önce bilet fiyatları çıldırdı, sonra rötarlar. Hele Ajet tam bir facia. Bunu hak etmiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Şamil Tayyar’ın paylaşımı şöyle:

"Eskiden zenginler, ağalar, beyler binerdi uçağa. Sınıfsal bir ayraçtı aynı zamanda. Çocukken anılarını dinlerdik uçak yolcularının. Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez dekoruydu Yeşilköy (Atatürk) Havalimanı. Yıllar sonra AK Parti döneminde uçaklar geniş kitlelere ulaştı, kimi yerde uçak bilet fiyatları otobüslerin gerisine düştü, teşbih olsun diye ifade edeyim ağasıyla marabası aynı hava aracının müdavimi oldular.

Sınıflar arası keskin ayrılıkların törpülendiği, ulaşımda konforun tabana yayıldığı bu gelişme, AK Partililerin gururla anlattığı başarı öyküsüydü.

Ya şimdi? Önce bilet fiyatları çıldırdı, sonra rötarlar. Hele Ajet tam bir facia. Bunu hak etmiyoruz.”







