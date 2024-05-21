MANŞET

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler manset
  2. Adnan Oktar, İsrail ile anlaşma yapmış! Ali Sadun Engin'in 'fidye' itirafı, mahkemeye damga vurdu

Adnan Oktar, İsrail ile anlaşma yapmış! Ali Sadun Engin'in 'fidye' itirafı, mahkemeye damga vurdu

21.05.2024 13:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adnan Oktar davasında sonradan yakalanan örgüt üyeleri ve yöneticilerin yargılanmasına başlandı. Çağlayan'daki duruşmaya cinsel istismar suçlusu Ali Sadun Engin'in ifadeleri damga vurdu. Mahkemede söz alan Engin, 'Mavi Marmara' olaylarının yaşandığı dönemde, Adnan Oktar'ın İsrail ile fidye anlaşması yaptığını açıkladı. Engin, "Bize bu ücretleri çok teklif ettiler ama kabul etmedik. Biz İslam'ı yaymaya çalışan insanlarız" diye konuştu.

Adnan Oktar, İsrail ile anlaşma yapmış! Ali Sadun Engin'in 'fidye' itirafı, mahkemeye damga vurdu

Türkiye'nin yıllardır konuştuğu Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü Davası'nda yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sonradan yakalanan örgüt üyeleri ve yöneticilerin yargılanmaya başlanırken, İstanbul Çağlayan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ali Sadun Engin'in ifadeleri damgaya vurdu.

"ADNAN ABİ İSRAİL İLE FİDYE ANLAŞMASI YAPTI"

Mahkemede söz alan, cinsel istismar suçlusu Engin, yaptığı açıklamada "Biz İslam'ı yaymaya çalışan insanlarız. Adnan abi daha önce Mavi Marmara olayında İsrail ile Türkiye'nin arasını bularak fidye konusunda, yani tazminat konusunda anlaşmalarını sağladı" diye konuştu.

hfgk

ENGİN: "İSLAM'A HİZMET EDİYORUM"

Engin, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı;

"Biz bir sivil toplum kuruluşuyuz, bunun özünde gönüllülük prensibi var. Arkadaşlarımdan para almıyorum tüm masraflarımı kendim karşılıyorum. Kimseden bir talimat beklemeden İslam’a hizmet ediyorum, ilk namaz kılmaya başladığımda o heyecanı aileme anlattım ve bu heyecanım hala devam ediyor.

kjhjl

"BİZE BU ÜCRETLERİ TEKLİF ETTİLER AMA KABUL ETMEDİK"

Adnan bey ve bizler şimdiye kadar konferans yaptığımız yerlerden bir kuruş aldığımızı kimse iddia edemez. Bize bu ücretleri çok teklif ettiler ama kabul etmedik. Bu Kur’an-ı Kerim’de bize anlatılan şeydir. Ateistlerle fikri mücadele için ömrümü vakfettim."

hfgjfjk

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arkasından onlar çıktı! Diz çöküp yalvardılarArkasından onlar çıktı! Diz çöküp yalvardılar
9 aylık bebeğin ağlamasına tahammül edemedi! Boğulmasını izledi9 aylık bebeğin ağlamasına tahammül edemedi! Boğulmasını izledi
Cem Küçük’ten dikkat çeken ‘Süleyman Soylu’ iddiası!Cem Küçük’ten dikkat çeken ‘Süleyman Soylu’ iddiası!
Anahtar Kelimeler:
İsrail Adnan Oktar fidye
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.