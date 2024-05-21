Adnan Oktar, İsrail ile anlaşma yapmış! Ali Sadun Engin'in 'fidye' itirafı, mahkemeye damga vurdu

Türkiye'nin yıllardır konuştuğu Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü Davası'nda yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sonradan yakalanan örgüt üyeleri ve yöneticilerin yargılanmaya başlanırken, İstanbul Çağlayan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ali Sadun Engin'in ifadeleri damgaya vurdu.

"ADNAN ABİ İSRAİL İLE FİDYE ANLAŞMASI YAPTI"

Mahkemede söz alan, cinsel istismar suçlusu Engin, yaptığı açıklamada "Biz İslam'ı yaymaya çalışan insanlarız. Adnan abi daha önce Mavi Marmara olayında İsrail ile Türkiye'nin arasını bularak fidye konusunda, yani tazminat konusunda anlaşmalarını sağladı" diye konuştu.

ENGİN: "İSLAM'A HİZMET EDİYORUM"

Engin, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı;

"Biz bir sivil toplum kuruluşuyuz, bunun özünde gönüllülük prensibi var. Arkadaşlarımdan para almıyorum tüm masraflarımı kendim karşılıyorum. Kimseden bir talimat beklemeden İslam’a hizmet ediyorum, ilk namaz kılmaya başladığımda o heyecanı aileme anlattım ve bu heyecanım hala devam ediyor.

"BİZE BU ÜCRETLERİ TEKLİF ETTİLER AMA KABUL ETMEDİK"

Adnan bey ve bizler şimdiye kadar konferans yaptığımız yerlerden bir kuruş aldığımızı kimse iddia edemez. Bize bu ücretleri çok teklif ettiler ama kabul etmedik. Bu Kur’an-ı Kerim’de bize anlatılan şeydir. Ateistlerle fikri mücadele için ömrümü vakfettim."









