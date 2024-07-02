ABD'yi şoke eden gelişme: En güçlü füzelerinden birisi Rusların eline geçti

Telegraph'daki bir habere göre, Rus askeri kuvvetleri, ABD yapımı uzun menzilli ATACMS füze sisteminin ele geçirildiğini ve Rus askerlerinin bu üzerinde çalıştığını iddia etti. Rus devlet medya kuruluşu RIA-Novosti, askeri üniformalı, kar maskesi takan bir adamın bir depodaki masada oturup cihazı incelerkenki görüntülerini yayınladı. Görüntülerde bir kamerada cihazın belirli bir seri numarasıyla ABD yapımı bir ATACMS'nin parçası olarak tanımlayan bir etiketi gösterdi ve cihazın ATACMS olduğu doğrulandı.

YENİDEN YAPILANDIRILACAK

RIA-Novosti ve video görüntüleri ATACMS cihazının nasıl ve ne zaman yakalandığını açıklanmadı. Rus uzmanlar, ele geçirilen cihazın verilerinin Kremlin'in hava savunma sistemlerine yardımcı olmak için nasıl kullanılacağı üzerinde çalışmaya başlayacaklarını söyledi.

Emekli bir Rus albay olan Viktor Litovkin, çevrimiçi Lenta.ru haber portalına, Rus bilim adamlarının yakında ATACMS'nin zayıf noktalarını tespit edeceklerini söyledi. Litovkin, ayrıca ATACMS'nin kendi füze sistemleriyle konfigüre edilerek yeniden yapılandırılabileceğini de ifade etti.

RUSLARA KARŞI KULLANILIYORDU

ATACMS'nin yaklaşık 200 mil menzili olduğu biliniyor ve komuta merkezlerini, savaş gemilerini ve hava üslerini devre dışı bırakarak Ukrayna'ya ABD tarafından sağlanan en güçlü silahlardan biri olduğu ifade ediliyor.

ABD, bu ölümcül füze sisteminin kullanılmasının savaşı tırmandıracağından endişe duyduğu için Ukrayna'ya ATACMS'yi ancak Nisan ayında sağlamaya başlamıştı.

Rus kuvvetleri ATACMS'in hızı ve doğruluğundan oldukça muzdarip. Öyle ki Rus kuvvetlerinin ATACMS'yi vurabildiği anlar oldukça nadir.

TÜRKİYE DAHİL 8 ÜLKE ATACMS'YE SAHİP

ATACMS füzeleri ABD dışında Türkiye, Yunanistan, Bahreyn, Romanya, Polonya, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ordularında bulunuyor.





