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ABD'ye kaçak giren Türk sosyal medyada viral oldu! Röportajı izleyen Elon Musk da kendini tutamadı

24.05.2024 14:11
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Kaçak göç konusu ABD'nin en büyük sorunlarından biri. Meksika'dan ABD'ye kaçak giren bir Türk sınırda ilginç bir röportaj verdi. O söyleşide adamın söyledikleri sosyal medyada viral oldu. Söyleşinin yer verildiği paylaşıma Elon Musk'tan da tek kelimelik bir yorum geldi.

ABD'ye kaçak giren Türk sosyal medyada viral oldu! Röportajı izleyen Elon Musk da kendini tutamadı

Meksika'dan ABD'ye kaçak giren Türk, sınır güvenliğinden dem vurdu. Sınırda güvenlik sorunu olduğunu vurgulayan adam "Amerikalıların ülkeye kimin girdiğinden haberleri yok. Ya katillerse, psikopatlarsa" dedi.

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SINIRDA RÖPORTAJ VERDİ

Fox News muhabiri Bill Melugin, Meksika sınırında bir grup Türkün kartele 10 bin dolar ödediğini, sınırı geçmenin ne kadar kolay olduğunu söylediğini paylaştı.

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"KARTELE 10 BİN DOLAR VERDİK"

Röportajda Melugin ile kaçak Türk arasında geçen diyalog şöyle:

+ Kartele para ödedin mi?

  • Evet.

+ Ne kadar?

  • 10 bin civarı.

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"ÜLKEYE GİRENLER YA PSİKOPATLAR, YA KATİLLERSE"

  • Amerikalılar aslında tamamıyla haklı. Ülkeye girenlerin kim olduğundan haberleri yok. Ben iyiyim de ya diğerleri değilse? Ya katiller, psikopatlar veya başka bir şeylerse? Garantisi yok. Güvenlik kontrolü desen yok, geçmiş sorgulaması desen yok.

+ Sınırı geçenlerin kim oldukları hakkında mı endişe duyuyorsun?

  • Evet çünkü insanlar normal değil.

ELON MUSK DA KENDİNİ TUTAMADI

Röportaja gelen yorumlardan biri de X'in (Twitter) sahibi Elon Musk'a aitti. Musk, kaçak Türkün söylediklerine hak verip "Hakikaten" dedi.

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