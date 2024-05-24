ABD'ye kaçak giren Türk sosyal medyada viral oldu! Röportajı izleyen Elon Musk da kendini tutamadı

Meksika'dan ABD'ye kaçak giren Türk, sınır güvenliğinden dem vurdu. Sınırda güvenlik sorunu olduğunu vurgulayan adam "Amerikalıların ülkeye kimin girdiğinden haberleri yok. Ya katillerse, psikopatlarsa" dedi.
Fox News muhabiri Bill Melugin, Meksika sınırında bir grup Türkün kartele 10 bin dolar ödediğini, sınırı geçmenin ne kadar kolay olduğunu söylediğini paylaştı.
Röportajda Melugin ile kaçak Türk arasında geçen diyalog şöyle:
+ Kartele para ödedin mi?
+ Ne kadar?
+ Sınırı geçenlerin kim oldukları hakkında mı endişe duyuyorsun?
Röportaja gelen yorumlardan biri de X'in (Twitter) sahibi Elon Musk'a aitti. Musk, kaçak Türkün söylediklerine hak verip "Hakikaten" dedi.