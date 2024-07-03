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ABD medyasından çarpıcı iddia! 'Biden adaylıktan çekilebilir'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
03.07.2024 18:35
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Donald Trump ile canlı yayında bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden'ın sergilediği zayıf performans tartışılmaya devam ediliyor. Gazeteci Hüseyin Günay, ABD medyasının bir gündem olacak iddiasını paylaştı. Bu iddiaya göre Biden yarıştan çekilebilir.

ABD medyasından çarpıcı iddia! 'Biden adaylıktan çekilebilir'

Dünya, ABD'de kasım ayında yapılacak seçimlere odaklandı. Demokratların adayı mevcut Başkan Biden ile Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump arasında seçim yarışı devam ediyor.

CANLI YAYIN GÜNDEM OLDU

İki isimin canlı yayında ilk defa bir araya gelmişti. Biden, münazarada sergilediği zayıf performans ise gündem olmuştu.

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"BIDEN ADAYLIKTAN ÇEKİLEBİLİR"

NTV'nin ABD temsilcisi Hüseyin Günay sosyal medyadan dikkat çeken bir gelişmeyi aktardı. Günay paylaşımında şunları ifade etti:

"ABD medyası, Biden’ın yakın dostlarına adaylığa devam edip-etmeyeceğini değerlendirdiğini söylediğini yazdı. Haberlere göre TV tartışmasındakine benzer durumlar yaşanırsa Biden adaylıktan çekilebilir."

Express


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