ABD medyasından çarpıcı iddia! 'Biden adaylıktan çekilebilir'

Dünya, ABD'de kasım ayında yapılacak seçimlere odaklandı. Demokratların adayı mevcut Başkan Biden ile Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump arasında seçim yarışı devam ediyor.
İki isimin canlı yayında ilk defa bir araya gelmişti. Biden, münazarada sergilediği zayıf performans ise gündem olmuştu.
NTV'nin ABD temsilcisi Hüseyin Günay sosyal medyadan dikkat çeken bir gelişmeyi aktardı. Günay paylaşımında şunları ifade etti:
"ABD medyası, Biden’ın yakın dostlarına adaylığa devam edip-etmeyeceğini değerlendirdiğini söylediğini yazdı. Haberlere göre TV tartışmasındakine benzer durumlar yaşanırsa Biden adaylıktan çekilebilir."