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  2. ABD'de polisin siyahi bir kişiye müdahalesi tepkilere yol açtı! Sosyal medya ikiye bölündü: İşte o görüntüler

ABD'de polisin siyahi bir kişiye müdahalesi tepkilere yol açtı! Sosyal medya ikiye bölündü: İşte o görüntüler

01.07.2024 10:35
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Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
01.07.2024 10:35
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ABD'de bir otelin kapısını tekme ve yumruklarla kırarak içeri giren şahsa polisin müdahalesi çok sert oldu. Görüntülerde polisin yumruğuyla yere serilen şahsın ters kelepçeyle yakalandığı anlar sosyal medyada da bir tartışmayı başlattı.

Bir sosyal medya platformundan paylaşılan görüntülerde öfkeli bir adamın otelin kapısını kırarak içeri girdiği görüldü. Resepsiyona yönelen adama polis müdahale etmek istedi. Polise de mukavemet gösteren şahsa polisin müdahalesi sert oldu.

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POLİSİN MÜDAHALESİ SES GETİRDİ

Polisin öfkeli adamın çenesine yumruk adarak müdahale etmesi sosyal medyada tepkilere yol açtı.

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Dengesi bozulan adam yere yığılarak ters kelepçeyle yakalandı.

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SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar polisin müdahalesini beğenirken, bazı kullancılar ise polisin müdahalesinin daha yumuşak bir şekilde olabileceği yönündeki görüşlerini belirtti.


Express


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Anahtar Kelimeler:
polis abd
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