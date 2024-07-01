ABD'de polisin siyahi bir kişiye müdahalesi tepkilere yol açtı! Sosyal medya ikiye bölündü: İşte o görüntüler

Bir sosyal medya platformundan paylaşılan görüntülerde öfkeli bir adamın otelin kapısını kırarak içeri girdiği görüldü. Resepsiyona yönelen adama polis müdahale etmek istedi. Polise de mukavemet gösteren şahsa polisin müdahalesi sert oldu.

POLİSİN MÜDAHALESİ SES GETİRDİ

Polisin öfkeli adamın çenesine yumruk adarak müdahale etmesi sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Dengesi bozulan adam yere yığılarak ters kelepçeyle yakalandı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar polisin müdahalesini beğenirken, bazı kullancılar ise polisin müdahalesinin daha yumuşak bir şekilde olabileceği yönündeki görüşlerini belirtti.







