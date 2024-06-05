8 bin TL maaş teklifi öğretmeni sinirden ağlatıyordu! İsyan ettiği video viral oldu: Çocuğumu okutmayacağım!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bugünlerde bir yandan müfredat değişikliği bir yandan da öğretmen alım şartlarındaki değişikliklerle gündeme gelirken; atama bekleyen bir öğretmenin isyanı gündem oldu. Bir kurs merkezine iş görüşmesine giden genç öğretmen, kendisine maaş olarak teklif edilen rakamı duyunca inanamadı, çektiği kısa videoyla tepkisini dile getirdi.

"SİNİRDEN AĞLAYACAĞIM"

kendisine maaş olarak 8 bin TL teklif edildiğini belirten genç öğretmen, "Sinirden ağlayacağım, 8 bin TL teklif ettiler ya! İlerde çocuğum 'okuyacağım' dediğinde izin vermeyeceğim" dedi.

Genç öğretmen açıklamasının devamında şunları söyledi;

"Çocuğuma ben 'okuma' derim. İlkokul, ortaokul ve liseyi okusun. Tamam üniversiteye de gitsin ama iki yıllık bir bölüme gitsin. Çocuğuma bir dükkan açsam, ticaret yapsa bugün çok daha iyi paralar kazanır. Gelişimini dışarıdan yine tamamlar. Eğitim her zaman alınabilir.

"8 BİN TL MAAŞ VERİYOR"

Ben şunu anlamıyorum. Ben mezun olmuşum. Profesörler gelmiş not vermiş bana 'Sen ders anlatabiliyorsun' diye. Adam gelmiş bana diyor ki 'Ben şuradan buradan gelen adamı alırım.' Sen bunu nasıl söylüyorsun. Bir de 8 bin TL maaş veriyor. Bana 'gel başla' da demiyor. 'Biz düşüneceğiz' diyor."

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Genç öğretmenin çektiği video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.







