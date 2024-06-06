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  2. 31 Mart sonrası 2 ayda oyları eridi! YRP detayı... Son seçim anketinde CHP ile AK parti arasındaki fark dikkat çekti

31 Mart sonrası 2 ayda oyları eridi! YRP detayı... Son seçim anketinde CHP ile AK parti arasındaki fark dikkat çekti

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
06.06.2024 11:34
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Son seçim anketi yayımlandı. Yöneylem Araştırma tarafından yapılan anket çalışmasında 31 Mart seçimlerinde birinci parti olan CHP ile AK Parti arasındaki fark dikkat çekti. Seçim anket sonuçlarına damga vuran ise Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) oy oranındaki düşüş oldu. 31 Mart'ta üçüncü parti olan YRP'nin oy oranının yüzde 4,4'e kadar gerilediği görüldü. Peki MHP, İYİ Parti, Zafer Partisi ve TİP'in son oy oranları ne? İşte seçim anketinin detayları...

14 Mayıs 2023'te yapılan genel seçimlerin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçerken, Yöneylem Araştırma'dan yeni bir seçim anketi geldi. 31 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen seçim anketi çalışmasında katılımcılara 'Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa kime oy verirdiniz?' diye soruldu.

CHP BİRİNCİ PARTİ

2 bin 36 kişiyle 240 noktada yapılan seçim anketindeki sonuçlar 31 Mart yerel seçimlerinin etkisini gözler önüne serdi. Son yapılan yerel seçimlerde uzun yıllar sonra sandıktan birinci parti çıkan CHP'nin yine ilk sırada yer aldığı görüldü.

CHP İLE AK PARTİ ARASINDAKİ FARK...

Yöneylem'in yapmış olduğu seçim anketinde CHP yüzde 33,9 oy alırken; AK Parti'nin oy oranı ise yüzde 31,4 oldu.

Son seçimlerde CHP ile AK Parti arasındaki yüzde 2,3'lük farkın ise 2,5'e çıkmsı ise dikkat çekti.

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YENİDEN REFAH'IN OYLARINDA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Anket sonuçlarına göre DEM Parti yüzde 9,7 oy ornaıyla üçüncü parti olurken, son yerel seçimde 6,19 oy oranıyla sandıktan üçüncü parti olarak çıkan Yeniden Refah Partisi'nin oylarında ise ciddi düşüş gözlendi. YRP'nin oyu yüzde 4,4 oldu.

MHP'nin yüzde 8,3 oy aldığı ankette, İYİ Parti yüzde 4,7 oya sahip olurken, Zafer Partisi ise yüzde 3,7 oy aldı.

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CHP

CHP

Yüzde 33,9

AK PARTİ

AK PARTİ

Yüzde 31,4

DEM PARTİ

DEM PARTİ

Yüzde 9,7

MHP

MHP

Yüzde 8,3

İYİ PARTİ

İYİ PARTİ

Yüzde 4,7

YRP

YRP

Yüzde 4,4

ZAFER PARTİSİ

ZAFER PARTİSİ

Yüzde 3,7

TİP

TİP

Yüzde 1,2

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Anahtar Kelimeler:
seçim anketi Yeniden Refah Partisi CHP ak parti
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