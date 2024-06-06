31 Mart sonrası 2 ayda oyları eridi! YRP detayı... Son seçim anketinde CHP ile AK parti arasındaki fark dikkat çekti

14 Mayıs 2023'te yapılan genel seçimlerin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçerken, Yöneylem Araştırma'dan yeni bir seçim anketi geldi. 31 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen seçim anketi çalışmasında katılımcılara 'Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa kime oy verirdiniz?' diye soruldu.

CHP BİRİNCİ PARTİ

2 bin 36 kişiyle 240 noktada yapılan seçim anketindeki sonuçlar 31 Mart yerel seçimlerinin etkisini gözler önüne serdi. Son yapılan yerel seçimlerde uzun yıllar sonra sandıktan birinci parti çıkan CHP'nin yine ilk sırada yer aldığı görüldü.

CHP İLE AK PARTİ ARASINDAKİ FARK...

Yöneylem'in yapmış olduğu seçim anketinde CHP yüzde 33,9 oy alırken; AK Parti'nin oy oranı ise yüzde 31,4 oldu.

Son seçimlerde CHP ile AK Parti arasındaki yüzde 2,3'lük farkın ise 2,5'e çıkmsı ise dikkat çekti.

YENİDEN REFAH'IN OYLARINDA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Anket sonuçlarına göre DEM Parti yüzde 9,7 oy ornaıyla üçüncü parti olurken, son yerel seçimde 6,19 oy oranıyla sandıktan üçüncü parti olarak çıkan Yeniden Refah Partisi'nin oylarında ise ciddi düşüş gözlendi. YRP'nin oyu yüzde 4,4 oldu.

MHP'nin yüzde 8,3 oy aldığı ankette, İYİ Parti yüzde 4,7 oya sahip olurken, Zafer Partisi ise yüzde 3,7 oy aldı.

