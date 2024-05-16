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3 farklı anket! Yüzde 42 ile dikkat çeken Özgür Özel detayı...

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
16.05.2024 12:21
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2 yılda 2 kritik seçim yaşandı. Anketlerle dolu geçen ayların ardından artık çalışmaların da içeriği değişti. Asal Araştırma 31 Mart seçimlerinden birinci çıkan CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel'le ilgili dikkat çeken bir anket yayınlandı. "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in muhalefet yapma şeklini onaylıyor musunuz?" sorusuna yüzde 42 'onaylıyorum' yanıtını verdi. İşte diğer anketler ve sonuçları...

3 farklı anket! Yüzde 42 ile dikkat çeken Özgür Özel detayı...

2023'te 14 ve 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve ardından 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerin ardından Türkiye seçimsiz geçmesi beklenen yıllara girdi. 2023 seçimleri AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanırken 2024 yılı seçimlerine CHP damga vurdu.

AA-20240508-34505050-34505041-CHP_GENEL_BASKANI_OZEL_CUMHURIYET_GAZETESI_100_YIL_KUTLAMA_PROGRAMINDA_KONUSTU

İLK SEÇİMDE BİRİNCİ PARTİ OLDU

Değişim tartışmalarının ardından koltuğa oturan Özgür Özel ilk seçiminde partisini birinci sıraya taşıdı. Son zamanların en çok konuşulan siyasi ismi olan Özgür Özel'le ilgili Asal Araştırma dikkat çeken bir anket yayınladı.

Nisan ayında yapılan ve 2 bin kişinin katıldığı çalışmada, "Bugünlerde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in muhalefet yapma şeklini onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

özel

Verilen cevaplar ise şu şekilde;

  • Onaylıyorum:%42.0
  • Onaylamıyorum:%30.9
  • Ne onaylıyor, ne onaylamıyorum:%27.1

yei pat

Bunun dışında katılımcılara, "Sizce Türkiye’nin, mevcut siyasi partiler dışında yeni bir siyasi partiye ihtiyacı var mı, yok mu?" sorusu da yöneltildi.

Katılımcılar şu yanıtı verdi;

  • Var:%25.6
  • Yok:%74.4

yavuuz

Yapılan son çalışmada ise katılımcılara, "Yavuz Ağıralioğlu parti kurarsa oy verir misiniz?" diye soruldu.

Verilen cevaplar ise şu şekilde oldu;

  • Evet:%7.8
  • Hayır:%75.3
  • Fikrim Yok/Cevap Yok:%12.2
  • Kararsız:%4.7


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Özgür Özel CHP anket
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