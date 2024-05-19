19 Mayıs afişinde eksik gören vatandaş müdahale etti: Atatürk posterini yapıştırdı, selam verip uzaklaştı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yurtta coşkuyla kutlanırken Başkiskele Belediyesi'nin afişinde Atatürk'e yer verilmedi. Afişte Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü'nün kutlama mesajı ve gençlerle çekilmiş fotoğrafı yer aldı. Yoldan geçen bir vatandaş o afişe Atatürk'ü de ekledi.
Kocaeli'de bir vatandaş Atatürk’süz 19 Mayıs afişine böyle müdahale etti pic.twitter.com/uX6GnAAcd3— Mynet ( @Mynet ) May 19, 2024
Sosyal medyanın gündemine yerleşen görüntülerde vatandaşın elinde sandalye ve Atatürk posteriyle söz konusu afişe yanaştığı görüldü.
Sandalyeye çıkıp afişin boş bir alanına elindeki Atatürk posterini yapıştıran vatandaş daha sonra sandalyeden inip afişi tekrar gözden geçirdi.
Vatandaş daha sonra kadraj dışında kalan bir noktaya selam göndererek alandan uzaklaştı.