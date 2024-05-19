MANŞET

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler manset
  2. 19 Mayıs afişinde eksik gören vatandaş müdahale etti: Atatürk posterini yapıştırdı, selam verip uzaklaştı

19 Mayıs afişinde eksik gören vatandaş müdahale etti: Atatürk posterini yapıştırdı, selam verip uzaklaştı

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
19.05.2024 11:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bu sabah çekilen bir görüntü sosyal medyada hızla gündem oldu. Belediyenin astığı afişte Atatürk'ün yer almaması bir vatandaşın dikkatini çekti. Vatandaş o afişe müdahale etti.

19 Mayıs afişinde eksik gören vatandaş müdahale etti: Atatürk posterini yapıştırdı, selam verip uzaklaştı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yurtta coşkuyla kutlanırken Başkiskele Belediyesi'nin afişinde Atatürk'e yer verilmedi. Afişte Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü'nün kutlama mesajı ve gençlerle çekilmiş fotoğrafı yer aldı. Yoldan geçen bir vatandaş o afişe Atatürk'ü de ekledi.

SANDALYEYE ÇIKIP POSTERİ YAPIŞTIRDI

Sosyal medyanın gündemine yerleşen görüntülerde vatandaşın elinde sandalye ve Atatürk posteriyle söz konusu afişe yanaştığı görüldü.

1

Sandalyeye çıkıp afişin boş bir alanına elindeki Atatürk posterini yapıştıran vatandaş daha sonra sandalyeden inip afişi tekrar gözden geçirdi.

2

Vatandaş daha sonra kadraj dışında kalan bir noktaya selam göndererek alandan uzaklaştı.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Huzuru sosyal medyada aradı, cebindekinden de oldu! 'Sözde metafizik uzmanı'ndan 'büyü' vurgunu: Paramı geri gönderinHuzuru sosyal medyada aradı, cebindekinden de oldu! 'Sözde metafizik uzmanı'ndan 'büyü' vurgunu: Paramı geri gönderin
Prof. Dr. Naci Görür en çok endişe ettikleri bölgeyi açıkladı! 'Korkuyorum ki tarih yine tekerrür edecek'Prof. Dr. Naci Görür en çok endişe ettikleri bölgeyi açıkladı! 'Korkuyorum ki tarih yine tekerrür edecek'
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak iddia! "Kapılar arkasında Ayşe Ateş cinayeti planlanıyor"Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak iddia! "Kapılar arkasında Ayşe Ateş cinayeti planlanıyor"
Anahtar Kelimeler:
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kocaeli Mustafa Kemal Atatürk başiskele belediyesi
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.