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  2. 177 sene önce CHP yokken doğan Recaizade Mahmut'a CHP'liydi dedi! Yeni Akit yazarı Sinan Burhan'dan canlı yayında ezberbozan çıkış

177 sene önce CHP yokken doğan Recaizade Mahmut'a CHP'liydi dedi! Yeni Akit yazarı Sinan Burhan'dan canlı yayında ezberbozan çıkış

14.05.2024 11:07
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Son günlerde televizyon kanallarındaki tartışma programlarında yaşananlar gündüz kuşağındaki programları andırıyor. Son olarak TV100 kanalında yayınlanan programın daimi konuklarından Yeni Akit Yazarı Sinan Burhan, CHP zihniyetini eleştirirken verdiği örnekle sosyal medyada gündem oldu. Sinan Burhan, Araba Sevdası eseriyle bilinen Recaizade Mahmut Ekrem için CHP'liydi dedi.

177 sene önce CHP yokken doğan Recaizade Mahmut'a CHP'liydi dedi! Yeni Akit yazarı Sinan Burhan'dan canlı yayında ezberbozan çıkış

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurulmasından seneler önce dünyaya gelen Recaizade Mahmut Ekrem'i CHP'li yaptı! Yeni Akit yazarı ve TV100 programcısı Sinan Burhan, dün akşamki yayında söyledikleriyle gündem oldu. Kamudaki tasarruf paketi konuşulurken konu yabancı araçlara geldi.

SİNAN BURHAN'IN TARİH HESABI GÜLDÜRDÜ

Buradan da Türk edebiyatının önemli eserlerinden biri olan Araba Sevdası konu oldu. 1847 senesinde İstanbul'da dünyaya gelen Recaizade Mahmut Ekrem'in Cumhuriyet Halk Partili olduğunu savunan Sinan Burhan'a yanıt aynı programdaki konuşmacı Şaban Sevinç'ten geldi.

'1800'LERDE CHP Mİ VARDI HOCAM?'

Şaban Sevinç, 'Recaizade Mahmut Ekrem CHP’lidir.' diyen Sinan Burhan'a '1800'lerde CHP mi vardı hocam?' dedi. Bu diyalog dün akşamın ardından bu sabah da sosyal medyanın diline düştü.

asa

Sosyal medya kullanıcıları bu diyalogtan sonra X'te paylaşımlar yaptı. İşte o yorumlardan bazıları...

'TARİHİ DİZİLERDEN ÖĞRENEN TAYFA...'

'ŞİMDİ BU KİŞİ TV'YE ÇIKIP MİLLETİ BİLGİLENDİRİYOR ÖYLE Mİ?'

'YENİ'DEN SONRASINI OKUMADIM...'

'KENDİ SÖYLEDİĞİNE KENDİSİ DE GÜLÜYOR'


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Anahtar Kelimeler:
Recaizade Mahmut Ekrem CHP Şaban Sevinç
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