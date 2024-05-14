177 sene önce CHP yokken doğan Recaizade Mahmut'a CHP'liydi dedi! Yeni Akit yazarı Sinan Burhan'dan canlı yayında ezberbozan çıkış

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurulmasından seneler önce dünyaya gelen Recaizade Mahmut Ekrem'i CHP'li yaptı! Yeni Akit yazarı ve TV100 programcısı Sinan Burhan, dün akşamki yayında söyledikleriyle gündem oldu. Kamudaki tasarruf paketi konuşulurken konu yabancı araçlara geldi.

SİNAN BURHAN'IN TARİH HESABI GÜLDÜRDÜ

Buradan da Türk edebiyatının önemli eserlerinden biri olan Araba Sevdası konu oldu. 1847 senesinde İstanbul'da dünyaya gelen Recaizade Mahmut Ekrem'in Cumhuriyet Halk Partili olduğunu savunan Sinan Burhan'a yanıt aynı programdaki konuşmacı Şaban Sevinç'ten geldi.

'1800'LERDE CHP Mİ VARDI HOCAM?'

Şaban Sevinç, 'Recaizade Mahmut Ekrem CHP’lidir.' diyen Sinan Burhan'a '1800'lerde CHP mi vardı hocam?' dedi. Bu diyalog dün akşamın ardından bu sabah da sosyal medyanın diline düştü.

Sosyal medya kullanıcıları bu diyalogtan sonra X'te paylaşımlar yaptı. İşte o yorumlardan bazıları...

'TARİHİ DİZİLERDEN ÖĞRENEN TAYFA...'

'ŞİMDİ BU KİŞİ TV'YE ÇIKIP MİLLETİ BİLGİLENDİRİYOR ÖYLE Mİ?'

'YENİ'DEN SONRASINI OKUMADIM...'

'KENDİ SÖYLEDİĞİNE KENDİSİ DE GÜLÜYOR'







