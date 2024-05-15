14 Mayıs'tan tam bir yıl sonra seçim anketi! ORC paylaştı: CHP birinci parti çıktı, AK Parti'yle fark dikkat çekti! YRP ve İYİ Parti...

14 Mayıs genel seçimlerinin üzerinden tam bir yıl geçerken, ORC Araştırma'dan seon seçim anketi geldi. 14 Mayıs'ın yıldönümünde ORC tarafından yapulan 'Siyasi durum' araştırmasının sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Yapılan anket sonuçlarına göre son yerel seçimde birinci parti çıkan Özgür Özel liderliğindeki CHP'nin aldığı oy dikkat çekerken; AK Parti ile aralarındaki fark da gündem oldu. Son yerel seçimde oylarının büyük bir kısmını kaybeden ve Meral Akşener'in yerine genel başkan olarak seçilen Müsavat Dervişoğlu'nun liderliğindeki İYİ Parti'nin oy oranı ve yerel seçimlerde üçüncü parti olan Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı geniş yankı buldu. İşte 2024 ORC Araştırma tarafından hazırlanan son seçim anketine göre partilerin oy oranları ve detaylar...

ORC Araştırma şirketi tarafından hazırlanan genel seçim anketinde; seçmene 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?' sorusu soruldu. 2 - 12 Mayıs tarihleri arasında yapılan ve 11 bin 600 kişinin katıldığı anket sonuçları dikkat çekti.

SON SEÇİM ANKETİNDE CHP BİRİNCİ PARTİ

Seçim anket sonuçlarına göre CHP birinci parti olurken; AK Parti ikinci sırada yer aldı.

YRP VE İYİ PARTİ'NİN OY ORANLARI DİKKAT ÇEKTİ

İYİ Parti'nin oy oranlarındaki erimenin devam ettiği ankette, son yerel seçimlerde 3. parti konumuna gelen Yeniden Refah Partisi ise 5. sırada yer aldı.





