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14 Mayıs'ta İmamoğlu ya da Yavaş aday olsaydı! Metropoll'den çok konuşulacak seçim anketi! Merak konusu olmuştu

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
26.05.2024 14:08
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31 Mart seçimlerinde muhalefet büyük bir başarıyla çıkarken akıllara "14 Mayıs’ta Kılıçdaroğlu yerine İmamoğlu ya da Yavaş olsaydı seçimi kazanır mıydı?" geldi. Metropoll Araştırma, İmamoğlu ya da Yavaş'ın aday olması halinde Cumhurbaşkanlığı seçiminde durumun ne olabileceğiyle ilgili anket çalışması yaptı. Açıklanan anket sonuçları gündem yarattı.

14 Mayıs'ta İmamoğlu ya da Yavaş aday olsaydı! Metropoll'den çok konuşulacak seçim anketi! Merak konusu olmuştu

31 Mart'taki yerel seçimlerde CHP uzun yıllar sonra ilk kez birinci parti olurken; AK Parti de kurulduğu günden bu yana ilk kez ikinci parti durumuna düşmüştü. Muhalefetin son yerel seçimlerde büyük bir başarı elde etmesi, 14 Mayıs 2023'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerini akıllara getirdi. Söz konusu seçimlerde Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu yerine Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu'nun aday olması halinde nasıl bir sonucun ortaya çıkabileceği merak konusu oldu.

ÇARPICI ANKET: "14 MAYIS'TA YAVAŞ YA DA İMAMOĞLU ADAY OLSAYDI..."

Metropoll Araştırma,dikkat çeken bir anket çalışmasına imza attı. Son seçim anketinde katılımcılara herkesin aklındaki “14 Mayıs’ta Kemal Kılıçdaroğlu yerine Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olsaydı seçimi kazanır mıydı?” sorusu soruldu.

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YÜZDE 56'SI "EVET KAZANIRDI" DEDİ

Ankete katılanların yüzde 54,9’sı ‘Evet kazanırdı’ derken yüzde 3,.4'ü 'Hayır, Erdoğan kazanırdı’ dedi.

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14 MAYIS'TA KAZANAN ERDOĞAN OLMUŞTU

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,90, Recep Tayyip Erdoğan da yüzde 49,50 oy almış; cumhurbaşkanlığını kazanan ikinci turda yüzde 52,18 oy alan Erdoğan olmuştu.

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seçim anketi Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Metropoll Araştırma Şirketi
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