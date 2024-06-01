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12 yaşındaki kızının hamile olabileceğininde şüphelenerek hastaneye götürdü! Gerçek bambaşka çıktı... Karnı şiştikçe şişti

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
01.06.2024 10:01
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Dominik Cumhuriyeti'nde yaşayan bir anne 12 yaşındaki kızının hamile olabileceğin şüphelendi ve onu hastaneye götürdü. Kızının karnının devamlı şiştiğini dile getiren anne hastanede kızının rahminde diş, saç ve kemik içerebilen nadir bir tür germ hücreli tümörün büyüdüğü ortaya çıktı. Yaklaşık 4 kilogram ağırlığında tümör ameliyatla çıkartıldı.

12 yaşındaki kızının hamile olabileceğininde şüphelenerek hastaneye götürdü! Gerçek bambaşka çıktı... Karnı şiştikçe şişti

MYNET| DIŞ HABERLER İngiltere'den Dominik Cumhuriyeti'ne taşınan 42 yaşındaki Sarah Davis, 12 yaşındaki kızı Ruby-Mae'in mide ağrılarındna şikayet etmesi üzerine karnındaki şişkinliği fark etti.

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Kızının hamile olabileceğinden şüphelenen anne onu hastaneye götürdü. Yapılan tarama, Ruby-Mae'nin teratom adı verilen, diş, saç ve kemik içerebilen nadir bir tür germ hücreli tümöre sahip olduğunu ortaya çıkardı.

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Doktorlar tümörün anne karnındayken geliştiğinden şüpheleniyordu ve yapılan biyopside tümörün kötü huylu olmadığı ortaya çıktı. Ancak büyüyen kitle 12 yaşındaki kızın apandisitinin patlamasına neden olmuştu ve bu da hayati tehlike yaratabileceği için acilen ameliyata alınması gerekiyordu.

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Ruby-Mae, yeni doğmuş bebekle hemen hemen aynı kiloda olan kitlesinden ameliyat sayesinde kurtuldu. İyileşme sürecine giren Mae'in annesi Davis, kızının hikayesinin diğer ebeveynler için farkındalık yaratmasını umut ettiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Dominik Cumhuriyeti şişkinlik kitle
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