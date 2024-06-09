Görenler gözlerine inanamadı! Yüzlerce çıplak bisikletçi Londra sokaklarına akın etti

Küresel çapta bir protesto hareketine dönüşen bu uygulama bisikletin arabalardan daha sürdürülebilir bir ulaşım aracı olmasını teşvik etmek amacıyla dünyanın dört bir yanında yüzlerce şehirde düzenleniyor.

Dünya Çıplak Bisiklet Turu'nun web sitesine göre hareket, 'araba kültürünü' protesto etmenin yanı sıra, 'küresel petrol bağımlılığını protesto etmeyi, bisikletçiler için gerçek haklar elde etmeyi, şehir sokaklarında bisikletçilerin savunmasızlığını göstermeyi ve vücut özgürlüğünü kutlamayı' amaçlıyor.

YÜZLERCE ÇIPLAK BİSİKLETLİ

Bisikletçiler bugün saat 15.00'te başkent Londra'nın etrafındaki belirli noktalarda toplandılar ve bisiklete çırılçıplak bindiler. Ancak bazı bisikletlilerin üstlerini kısmen kaplayan renkli kostümler giydiği de görüldü.

12 kilometrelik bir mesafe kateden bisikletliler Londra'nın en bilinen turistik yerlerinde bu protestolarını gerçekleştirdi.

Protestoya yüzlerce kişi katıldı.





