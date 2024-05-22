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Diyanet'teki Audi'den sonra bu kez Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda Rolls-Royce! Adı bile bilinmeyen Türkiye Kempo Federasyonu'nun milyonluk arabası

22.05.2024 15:17
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Kamuda tasarruf tedbirleri bir bir devam ederken lüks tüketim konusunda Bakan Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz uyarılarını sürdürüyor. Diyanet İşleri'ndeki Audi araç uzun süre konuşulmuştu. Diyanet o aracı iade ettiğini ifade ederken bugün kamuoyuna yansıyan lüks Rolls-Royce fotoğrafı da gündem oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda 'resmi görevli' kartı bulunan araç dikkat çekti.

Diyanet'teki Audi'den sonra bu kez Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda Rolls-Royce! Adı bile bilinmeyen Türkiye Kempo Federasyonu'nun milyonluk arabası

Türkiye'deki ekonomik tablo nedeniyle tasarruf paketleri bir bir açıklanırken konuyla ilgili tartışmalar da devam ediyor. Oda TV'nin aktardığı fotoğrafta lüks bir Rolls-Royce aracının önünde Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi görev kartı bulunuyor.

LÜKS ROLLS-ROYCE VE TÜRKİYE KEMPO FEDERASYONU!

Aracın Türkiye Kempo Federasyonu'na ait olduğu belirtilirken sosyal medya kullanıcılarının birçoğu bu federasyonun adını ilk kez duyduklarını söyledi.

Oda TV ayrıca Rolls-Royce'un ilk seri üretim elektrikli modeli Spectre'nin Türkiye'de 29 milyon TL'ye satışa çıkarıldığını da hatırlattı.

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Kamudaki tasarruf modelleri için büyük çaba harcanırken Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Türkiye Kempo Federasyonu'nun bu aracı nerede ve ne için kullandığı da merak edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinden konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı kamu tasarruf paketinde binek araçların azaltılması, bina alımların durdurulması, personel servislerinin sınırlandırılması gibi birçok konu işlenmişti.

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Osman Aşkın Bak Rolls-Royce Motor Cars Gençlik ve Spor Bakanlığı
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